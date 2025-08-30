Berto González 30 AGO 2025 - 10:01h.

Anabel Pantoja muestra cómo es su nueva rutina con su hija tras abandonar su casa: "Luchar por nosotras"

Desde que decidió alejarse paulatinamente de las cámaras y asentarse en el sur de Gran Canaria, Anabel Pantoja ha encontrado en su nueva casa un remanso de paz donde construir una vida más estable junto a su pareja, David Rodríguez, y su hija Alma. Una casa en la que se gastó más de 220.000 y de la que hace solo unos días se despedía, cerrando sus puertas y abandonándola al borde de las lágrimas.

‘Villa Panto’, fue reformada íntegramente para adaptarse a los gustos y necesidades de la sobrina de Isabel Pantoja. Entre todos los espacios de esta vivienda destaca una impresionante terraza exterior de más de 70 metros cuadrados, que se ha convertido en el verdadero corazón de la casa.

Así es la terraza exterior de diseño de Anabel Pantoja en Gran Canaria

Reformada de forma integral junto al resto del dúplex, esta terraza es una de las zonas más especiales de la vivienda. Con un diseño distribuido en dos niveles y concebido para el disfrute y la desconexión, Anabel Pantoja ha querido que cada rincón transmita serenidad y diseño. En el nivel inferior se encuentra una amplia zona 'chill out' compuesta por sofás modulares en tonos neutros, cojines en terracota y detalles textiles que transmiten una mayor sensación de calidez. Todo ello enmarcado por una cuidada vegetación y materiales nobles que refuerzan el diseño moderno del este espacio exterior.

Pero la joya de la corona está en la parte superior: una piscina de aguas cristalinas con pared de cristal que se abre al océano Atlántico como si fuera una ventana sin marco. Desde allí, la influencer disfruta de unas vistas privilegiadas, que no duda en compartir frecuentemente con sus más de dos millones de seguidores en Instagram. El horizonte marítimo, las puestas de sol y la calma de la isla de Gran Canaria que se contempla desde la piscina, la convierten en el espacio más valioso de la casa.

La terraza también está equipada con una zona de comedor exterior, perfecta para disfrutar de cenas al aire libre o comidas familiares durante todo el año. El pavimento de azulejos blancos, seleccionado estratégicamente, potencia la luminosidad del espacio y genera un contraste elegante con los tonos cálidos de los muebles y la decoración. Todo ha sido pensado al detalle para crear un espacio perfecto donde pasar tiempo al aire libre en familia.

La conexión de la sobrina de Isabel Pantoja con Canarias no es nueva. Ya en etapas anteriores descubrió la esencia del archipiélago, pero ha sido ahora, junto a su pareja David Rodríguez y su hija Alma, cuando ha materializado su deseo de vivir en un entorno tranquilo y familiar. La reforma de la casa, en la que ha invertido aproximadamente 220.000 euros, es una apuesta por echar raíces en la isla, asentarse definitivamente y vivir junto a su marido y su hija en familia.

El interior de la vivienda mantiene el estilo y el diseño de la terraza exterior. Grandes ventanales, paredes blancas, espacios abiertos y una fusión de estilos étnicos y nórdicos definen el interiorismo. La cocina se comunica de forma abierta con el salón mediante una gran isla central que comunica ambas estancias aportando modernidad y elegancia. Es un hogar diseñado al detalle, tanto para el descanso como para el día a día con su hija pequeña. 'Villa Panto' se ha convertido en el refugio de Anabel Pantoja en medio del Atlántico, donde cada detalle habla de que está viviendo una nueva etapa en su vida centrada en su familia. Una vez más, la sevillana demuestra que la auténtica felicidad no siempre está en las grandes ciudades, en los eventos o en los platós de televisión, sino en esos rincones que uno transforma para hacerlos suyos. Su terraza es la prueba más clara de ello: un espacio diseñado para vivir en paz, con calma y, por supuesto, con mucho estilo.