Equipo mtmad 30 AGO 2025 - 09:33h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera junto a su novio sobre su relación en el terreno más íntimo

Oriana Marzoli hace un llamamiento al casting de ‘El loco amor’

Oriana Marzoli y Facundo González continúan resolviendo todas las dudas seguidores sobre su relación en un nuevo capítulo de ‘Algo pasa con Oriana’, disponible en Mediaset Infinity. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ y su novio se sientan frente a la cámara para confesar lo que les gustaría probar en la intimidad. La parejita actualiza sobre en qué punto se encuentra su historia de amor y desvelan cuál ha sido su mayor crisis .

Después de haber confesado cuál ha sido su mayor locura por amor , Oriana Marzoli aprovecha los días que está pasando junto a su novio en Perú para hablar de los aspectos más íntimos de su relación. Respondiendo a las preguntas de sus seguidores, curiosos por conocer si la pareja es más convencional o innovadora, los novios se atreven a desvelar qué cosas nuevas les gustaría probar en la intimidad. “Me ha sorprendido”, confiesa el argentino ante las declaraciones de la influencer.

Con la conversación más avanzada, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y Facundo se adentran en un terreno cada vez más ‘hot’. Se sinceran sin tapujos sobre cómo es su relación en el terreno sexual y mencionan distintas actividades que les interesaría probar juntos. A pesar del tono divertido de sus confesiones, la pareja se topa también con algunas opiniones contrarias sobre lo que estarían dispuestos a hacer en la intimidad. “Estás siendo infiel mentalmente”, le acusa Oriana. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!

Oriana Marzoli y Facundo González hablan de cómo llevan la intimidad a distancia

En numerosas ocasiones, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha hablado de su relación a distancia con ‘Facu’ y de cómo no supone un problema para ellos. Sin embargo, hoy los novios se adentran a explicar cómo llevan lo relativo al terreno sexual viviendo a doce horas de distancia. “El hombre es un poco más animal”, comienza explicando Oriana. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Oriana Marzoli vuelve una semana más a su canal, ‘Algo pasa con Oriana’, junto a Facundo González para poner al día a sus seguidores sobre su relación después de haber pasado una de sus mayores crisis. La pareja se sienta frente a la cámara para ponerse a prueba en un intenso ‘tag del novio’. Además de adentrarse en su vida íntima, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela el ‘ultimátum’ que le dio a Facundo. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!