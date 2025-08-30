Fiesta 30 AGO 2025 - 18:00h.

Primera entrevista a Ramón Arcusa tras el fallecimiento del Manuel de la Calva, en exclusiva en 'Fiesta'

Familiares, amigos y compañeros de Manuel de la Calva se despiden del artista en su capilla ardiente

Compartir







Ramón Arcusa interviene en directo en 'Fiesta' tras el triste fallecimiento de Manuel de la Calva. La mitad del 'Dúo Dinámico' recuerda al que ha sido su compañero profesional durante décadas y se suma al homenaje que le ha hecho la sección 'Aires de fiesta' presentada por Terelu Campos, días después de su muerte. Un homenaje en el que ha estado también Vicky, hija de Manuel de la Calva, que ha recordado emocionada la figura de su padre: "Me dio tiempo a despedirme de él".

Primeras palabras de Ramón Arcusa tras la muerte de Manuel de la Calva

Tras 60 años juntos sobre los escenarios, Ramón Arcusa lamenta la pérdida de Manuel de la Calva: "Ha sido un golpe durísimo para todos, pero hay que recordar las cosas buenas de su vida. Hemos tenido una vida plena y siempre ha superado los fracasos", dice el cantante y compositor, destacando la positividad de su compañero. De hecho, sus palabras en redes sociales para despedirse de él fueron las siguientes: "No lloréis por él porque a él no le gustaría".

"Hicimos lo que más nos gustaba y encima nos pagaban por ello, qué más se puede pedir", recuerda Ramón. A la hora de hablar de De la Calva, Arcúa destaca que "era un hombre bueno, afable, cariños, divertido, siempre positivo. No ha tenido, creo, ningún enemigo, era un hombre generoso". Destaca que 'Amor de verano' es la canción que más le recuerda a Manuel y aclara si se plantea encaminar su carrera en solitario: "En la vida, en absoluto".

Sobre sus canciones, Ramón confiesa que escribían sus temas por separado y que la única canción que compusieron juntos fue la de 'Perdóname' (Ramón escribió la letra y Manuel la música) y algo similar sucedió con 'La la la'. Respecto a esto, Ramón lamenta que la reciente serie que se ha hecho sobre este acontecimiento histórico (en el que España ganó el Festival de Eurovisión) no refleje la realidad de lo que sucedió: "Nos han ninguneado, no aparecemos".

Pero ¿cómo han conseguido mantenerse juntos casi 70 años? "Sé que es difícil, pero fue básicamente fue gracias al respeto que teníamos el uno al otro. Éramos muy distintos, quizás por eso congeniábamos". Lamenta que no hayan podido dar un último concierto juntos en el Starline, aunque esto ya se ha quedado más "como una anécdota". El momento más emotivo de su entrevista ha sido cuando se ha dirigido a Vicky, hija de Manuel, pues ambos han roto a llorar.