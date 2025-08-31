De la complicidad a la indiferencia: cronología de la relación de Jessica Bueno e Isabel Pantoja

Carlos Otero 31 AGO 2025 - 09:00h.

La modelo y la tonadillera han vivido una auténtica montaña rusa en lo que respecta a su vínculo familiar

Así fue la complicada separación y polémico divorcio de Jessica Bueno y Jota Peleteiro

Jessica Bueno vuelve a Honduras como participante de 'Supervivientes All Stars'. Fue precisamente en los Cayos Cochinos donde la vida de la modelo sevillana cambió para siempre: allí conoció a Kiko Rivera y se vinculó al clan liderado por Isabel Pantoja. La relación entre la reina de la Tonadilla y Miss Sevilla 2ha pasado por diferentes etapas y hace unos días la modelo aseguraba que prefería coincidir en el concurso con Omar Montes a hacerlo con su ex suegra. A continuación, analizamos su evolución a través de una cronología.

Verano de 2011: Una relación a todo trapo tras Supervivientes

Tras regresar de Honduras y comenzar su noviazgo con el DJ, Jessica Bueno se integró rápidamente en la vida cotidiana de Cantora. El clímax de esta primera y feliz etapa llegó en noviembre, cuando Jessica, junto a su suegra y su pareja, protagonizó una portada emblemática en 'Hola' anunciando un embarazo. Por desgracia, aquella gestación no llegó a término y la sevillana perdió al bebé a las pocas semanas.

Navidades de 2011: Isabel media entre la pareja

Tras aquel aborto espontáneo, Kiko y Jessica atravesaron su primera crisis en diciembre. Isabel Pantoja, que había lidiado con nueras más conflictivas como Techi o Tamara (apodada ‘Miss Perraca’ en una discoteca), intentó mediar para reconciliarlos. En las emblemáticas Campanadas de Nochevieja que Isabel presentó en Telecinco, Kiko aprovechó la ocasión para anunciar su reconciliación con Jessica, para alegría de su madre, quien vio fructificar sus intervenciones diplomáticas.

Año 2012: Una familia feliz

Con la llegada de la primavera, Jessica anunció su segundo embarazo, que culminó con un final feliz. En noviembre nació Francisco, y Isabel Pantoja se volcó con la llegada de su primer nieto. Las primeras semanas del pequeño estuvieron marcadas por el acercamiento y la complicidad entre suegra y nuera.

Año 2013: Ruptura y enfrentamiento judicial

Cuando Kiko y Jessica rompieron, Isabel Pantoja se alineó con su hijo en la guerra judicial y mediática contra su exnuera. Aunque Isabel evitó referirse directamente a Jessica o hablar de sus roces, los portavoces familiares señalaban que apoyaba incondicionalmente a su primogénito.

Año 2014: Los años de presidio

En 2014, Isabel Pantoja vivió el momento más duro de su vida desde la muerte de Paquirri: ingresó en el centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para cumplir condena. Su situación la mantuvo al margen de los conflictos de su hijo, lo que le permitió reflexionar sobre su papel como abuela y su relación con la madre de su nieto. Jessica y Kiko lograron una relación cordial por el bien de su hijo, pero Jessica se desvinculó completamente de la familia Pantoja. En entrevistas posteriores, Jessica nunca habló mal de Isabel, un gesto alabado públicamente (por ejemplo, en 2023, durante GH VIP, la familia Pantoja destacó que Jessica jamás los criticó).

Año 2017: Respeto mutuo

Jessica y Kiko consolidaron una relación cordial por el bien de su hijo. Esta paz eliminó la necesidad de intervención de Isabel, por lo que la relación entre ella y su exnuera quedó prácticamente inexistente, aunque marcada por un respeto mutuo.

Año 2020: Kiko se aleja de su madre y Jessica se acerca a ella

En 2020, la relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja se rompió abruptamente. De un día para otro, Isabel perdió el contacto con su primogénito y las hijas que este tenía con Irene Rosales. Sin embargo, Jessica consideró que su hijo Francisco debía mantener un vínculo con su abuela y facilitó encuentros entre ellos, lo que generó un acercamiento indirecto entre ella e Isabel, entonces pareja de Jota Peleteiro.

Año 2024: La indiferencia

Tras salir de GH VIP, Jessica habló claramente sobre su vínculo con Isabel Pantoja: “Lo único que me une en parte es mi hijo Fran. Solo tengo relación con su padre, obviamente. Estoy totalmente desvinculada de toda la familia. No sé nada de sus vidas, no sé nada de su pasado”. Con estas palabras, dejó claro que no mantenía ningún lazo con Isabel. Su hijo tampoco, pues lleva años sin ver a su abuela. No obstante, Jessica prefirió no entrar en detalles sobre la relación de Francisco con los Pantoja.

Año 2025: Jessica prefiere a Omar Montes frente a Isabel Pantoja

Este verano, tras confirmarse su regreso a Honduras, las redes sociales del programa De Viernes sometieron a Jessica a un test sobre sus posibles compañeros en Supervivientes All Stars. Cuando le preguntaron si preferiría acudir al reality con Isabel Pantoja o con Omar Montes, no dudó: “Omar Montes”. Días después, en Vamos a Ver y TardeAR, los colaboradores matizaron su respuesta: “Jessica no tiene nada contra Isabel, pero quiso dejar claro que cree que se lo pasaría mejor con Omar, con quien tiene más cosas en común”.