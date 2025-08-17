Jessica Bueno celebra su 35 cumpleaños rodeada de amigos y con guiño a 'Supervivientes'

Equipo Outdoor 17 AGO 2025 - 11:56h.

Jessica Bueno ha celebrado su cumpleaños semanas antes de poner rumbo de nuevo a Honduras

Jota Peleteiro se reencuentra meses después con Fran, el hijo mayor de Jessica Bueno: la tierna imagen

Jessica Bueno ha cumplido este sábado 35 años y lo ha celebrado rodeada de amigos. La andaluza sigue aún recuperándose de la ruptura con el cantante Luitingo y sin duda la mejor manera de hacerlo es rodearse de la gente que la quiere.

Hace tan solo unos días, la modelo compartía en sus redes sociales imágenes de su viaje a Baleares con amigas y ahora muestra imágenes de la celebración de su último cumpleaños. En las imágenes, Jessica aparece renovada y feliz luciendo un espectacular vestido floreado y con una grandísima sonrisa que demuestra que su ex ya es parte del pasado.

Los amigos de Jessica aprovechaban la ocasión para sorprender a la modelo con una espectacular tarta en la que se veía el logo de 'Supervivientes', el reality en el que la influencer participará de nuevo próximamente. Y es que solo faltan unas semanas para que Jessica regrese a Honduras para participar en la segunda edición de 'Supervivientes: All Stars'.

Jessica Bueno regresa a Honduras

El próximo mes de septiembre, Jessica Bueno regresará a Honduras, un lugar que seguro le traerá muchísimos recuerdos de su primera etapa en el reality: "Vuelvo a 'Supervivientes' siendo una mujer más madura, madre de tres hijos, que son mi motor y la razón principal por la que vuelvo: demostrarles que soy capaz de cualquier cosa por ellos, pero también por mí misma".

La sevillana se enfrenta a esta nueva aventura con ganas y muchísima ilusión, reconociendo que es un nuevo desafío personal tras pasar por una de las etapas más complicadas de su vida: "Es un enorme desafío personal. A lo largo de mi vida me he enfrentado a muchos obstáculos, y detrás de mi imagen pública hay una mujer que se ha levantado muchas veces, volviéndome más luchadora y segura. Estoy lista para vivir esta experiencia al límite, mostrar una versión de mí que va más allá de una pantalla".