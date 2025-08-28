Ana Carrillo 28 AGO 2025 - 17:54h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha relatado el percance que ha sufrido junto a la hija de Maite Galdeano en la selva tailandesa

Juan Faro manda un mensaje a Kiko Jiménez tras salir a la luz que fue él quien le contó la infidelidad de Sofía Suescun

Después de que se hiciera público que circulaba la información de que Sofía Suescun habría tenido encuentros con Juan Faro mientras Kiko Jiménez trabajaba en 'Fiesta' durante los fines de semana de mayo a julio, los exconcursantes de 'Supervivientes' han decidido abandonar España y hacer un viaje por Tailandia, donde se muestran de lo más unidos y felices, aparentemente ajenos a todo lo que se está hablando en los platós de televisión.

Desde allí, comparten fotos en playas paradisíacas, vídeos buceando o disfrutando de la gastronomía tailandesa; un tipo de contenido con el que han retomado su actividad en redes sociales, que ambos detuvieron cuando salió a la luz la portada de la revista en la que se hablaba de la presunta infidelidad de la hija de Maite Galdeano a su pareja, que incluso dejó de acudir a su puesto de trabajo como colaborador de 'Fiesta'.

Ha sido en sus stories donde Kiko ha querido confesarle a sus seguidores que no todo está siendo tan idílico como proyectan y es que han tenido un percance al adentrarse en la selva, donde se han encontrado con "dos perros bastante agresivos". Así lo ha relatado él mismo: "Hoy ha sido una mañana un poco accidentada, hemos ido por la selva buscando playas secretas y han aparecido de repente dos perros bastante agresivos, me han perseguido como para atacarme y me he tenido que subir a un árbol ac*j*nado".

"Finalmente, hemos podido llegar a la playa increíble, aunque casi nos cuesta la vida", ha sentenciado el que fuera novio de Gloria Camila; un relato que ha acompañado con una fotografía en la que muestra las secuelas que le han quedado en el brazo. Ya antes de su incursión en la selva, Sofía Suescun le pedía a sus seguidores que les deseasen suerte en su empresa, conscientes de que querían acceder al punto "más recóndito de la isla" tailandesa en la que se encuentran de vacaciones.

"Dios, vivos de milagro", ha escrito la hermana de Cristian Suescun en sus stories después de que su novio hablase del percance que habían sufrido por su deseo de llegar a una "playa secreta".