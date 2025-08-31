Inés Gutiérrez 31 AGO 2025 - 05:30h.

Noelia López perdía a su marido en un accidente de tráfico en 2019

MadridHan pasado seis años desde que el futbolista José Antonio Reyes perdía la vida en un accidente de tráfico. Un suceso que estuvo rodeado de controversia y de detalles que de haber sido diferentes podrían haberlo cambiado todo. Fue una noche que acabó con la vida del deportista y también cambió para siempre la de todos aquellos que le querían y a quienes todavía duele su ausencia. Su viuda, Noelia López, es uno de ellos.

A través de sus redes sociales, ella quiso recordar a quien fue su marido en el aniversario de su muerte y dedicarle unas palabras. Compartir su experiencia y su situación con motivo del aniversario de su gran amor, el hombre con quien pensaba pasar toda su vida y con quien había formado una familia.

“Cuántas noches se han quedado dormidas soñando que volviera a hacerse realidad este momento”, escribía junto a un vídeo en el que se podía ver el tierno momento en el que José Antonio se reencontraba con sus hijas con un fuerte abrazo. “Te sentimos en cada paso que damos, en cada momento especial y en nuestro día a día, y en todos los que quedan por vivir. Sigue cuidándonos desde donde estás. Te queremos”.

Juntos tuvieron dos hijas, Noelia y Triana, y Jose Antonio ya tenía un hijo, que se llama igual que él, y que es fruto de una relación anterior. Jose ha seguido sus pasos en el mundo del fútbol y con 17 años ya militaba en las categorías inferiores del Real Madrid.

La vida actual de Noelia López, viuda del futbolista José Antonio Reyes

A lo largo de los últimos años, Noelia ha tenido que aprender a vivir sin quien fuera su gran amor y ha tenido que hacerlo siendo fuerte no solo por ella, sino también por sus hijas, que eran muy jóvenes cuando su padre perdía la vida (la más pequeña tenía solo dos años). Sus redes sociales son ejemplo de todo ello, de como ha seguido adelante con su vida sin olvidar al hombre con quien pensaba compartirla.

No es demasiado aficionada a actualizar el feed de su cuenta de Instagram, pero siempre que lo hace es compartiendo momentos con sus hijas o en recuerdo de José Antonio, a quien tiene tan presente como el primer día. Ella prefiere mantener un perfil bajo en sus redes sociales, no llamar demasiado la atención y continuar con sus rutinas de una manera tranquila, aunque cuenta con casi 100.000 seguidores en esta red social, pues hubo un tiempo en el que estas fueron clave, las potenció gracias a su papel como influencer.

Tanto ella como José Antonio, el hijo mayor del futbolista, han querido mantener vivo el legado de Reyes y por eso apoyaron la grabación de Reyes, sonrisa y leyenda, el documental que recoge su trayectoria como futbolista y lo que le costó alcanzar el éxito.

Tras la inesperada muerte del futbolista, se publicó que la relación entre Noelia y su familia política no era la mejor a causa de la herencia, que fue a parar a sus hijos. El deportista no hizo testamento y dejó 18 propiedades, todas ellas hipotecadas.