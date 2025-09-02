Ana Carrillo 02 SEP 2025 - 10:01h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y su novio, Gonzalo Fernández, mantienen una relación de pareja LAT

Makoke se sincera sobre su situación económica tras saldar su deuda con Hacienda: "Era una agonía"

Makoke se ha visto obligada a cancelar su boda con Gonzalo Fernández, que iba a celebrarse el 12 de septiembre en Ibiza, porque una persona de su entorno está atravesando un problema de salud. Una noticia triste que ha dejado devastada a la pareja, que soñaba desde hace meses con darse el 'sí, quiero'. Compartieron juntos esa emoción en una entrevista que concedieron a la revista 'Lecturas' poco después de que ella regresase de 'Supervivientes 2025', donde contaron que son una pareja LAT.

Fue en junio de 2023 cuando empezaron su relación sentimental tras coincidir en la fiesta de cumpleaños de una amiga en común y que él la reconociera, pues ya llevaba una década viéndola en televisión y desde el primer momento le había parecido una mujer muy atractiva. Menos de dos años después de ese primer encuentro, él le pidió matrimonio en un restaurante de Mykonos mientras veían atardecer porque tenía claro que querían casarse.

En estos dos años han vivido todo tipo de cosas juntos, como el hecho de que ella haya salido tras muchos años de la lista de morosos de Hacienda o que ella se haya convertido en abuela por segunda vez de Bianca, la hija pequeña de Javier Tudela y Marina Romero. Pero todo ello lo han vivido sin residir bajo el mismo techo, pues son una pareja LAT.

"No nos hemos ido a vivir juntos definitivamente. Seguimos como novios. Yo tengo mi casa en Pozuelo y él en La Moraleja. Paso mucho tiempo en su casa", comentó la madre de Anita Matamoros en 'Lecturas', donde no aclaró si su intención cuando por fin se produzca su boda es irse a vivir a la casa de uno de ellos y así empezar una convivencia o seguir viviendo como pareja LAT, una opción cada día más extendida que comparten otras parejas de famosos como la concursante de 'Supervivientes All Stars' y madre de Adara Molinero Elena Rodríguez y su prometido, Pedro Solà.

LAT son las siglas en inglés de 'Living Apart Together', que en castellano traduciríamos por 'Viviendo separados estando juntos', lo que significa que cada miembro de la pareja tiene su hogar y que no conviven pese a mantener una relación sentimental estable, con un alto grado de compromiso y con planes al largo plazo, como es el caso de Makoke y Gonzalo González, que tiene una relación monógama y que planean casarse, como Elena Rodríguez y Pedro Solà.