Equipo mtmad 03 SEP 2025 - 16:34h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte por primera vez los álbumes de fotos de cuando era pequeña

Violeta Crespo desvela cuál es su mayor obsesión

Compartir







Violeta Crespo y Edi Insua vuelven a un nuevo capítulo de ‘#Violedi’ para compartir con sus seguidores los días de escapada en el pueblo natal de la influencer: Tembleque. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ asisten a las fiestas tradicionales del pueblo y hablan sobre sus límites en la relación. Dejando la tensión de la conversación a un lado, la toledana abre las puertas de su casa y enseña las fotos de su primera comunión.

Aprovechando los días de escapada en la casa natal de la influencer, Violeta muestra todos los rincones de su casa y sus secretos mejor guardados: los álbumes de foto de cuando era pequeña. En compañía de su novio, Edi, y de su abuela, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ se atreve a enseñar la sesión de fotos que le hicieron para su primera comunión.

PUEDE INTERESARTE Violeta Crespo y Edi Insua toman una decisión sobre su relación tras su viaje

“Mirad qué cara de buena”, bromea Violeta mientras pasa las páginas del entrañable álbum de fotos de su comunión. Con su abuela comentando cada una de las fotos, la creadora de contenido continúa haciendo un recorrido completo por el álbum. “Igual no”, opina el gallego cuando la toledana habla de que está “igualita” que hace años. ¡Descubre cuánto ha cambiado, en Mediaset Infinity!

Violeta Crespo y Edi Insua, entre risas, hablan sobre su notable diferencia de edad

PUEDE INTERESARTE Violeta Crespo toma una importante decisión sobre su futuro profesional

La sesión de nostalgia de los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ ha dado también lugar a distintas bromas sobre su diferencia de edad. En tono divertido, Edi Insua ha comentado las diferencias entre el álbum de fotos de la primera comunión de su novia y el suyo. “Este álbum es muy moderno”, opina el gallego. Mientras la influencer seguía mostrando una a una las fotos de su infancia, no ha dudado en responder con picardía a su pareja. “Hombre, es que me sacas 12 años”, comenta Violeta.

Violeta Crespo y Edi Insua se van de escapada a las fiestas tradicionales de Tembleque, el pueblo natal de la toledana. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ aprovecha la visita para hacer un detallado ‘house tour’ de su casa y rescatar álbumes de fotos de cuando era pequeña. Además de enseñar las fotos de su primera comunión, la influencer viste a su novio con la ropa de su peña para las fiestas y mantienen una tensa conversación sobre los límites en su relación. ¡No te pierdas nada, en Mediaset Infinity!