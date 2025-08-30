Equipo mtmad 30 AGO 2025 - 09:30h.

La exparticipante de 'Gran Hermano' abre las puertas de su casa en su pueblo natal, Tembleque

Violeta Crespo anuncia que se hará un cambio de look radical

Violeta Crespo y Edi Insua regresan a un nuevo capítulo de '#Violedi' en el que se ponen al día con sus seguidores y hablan de los límites de su relación . Además de actualizar sobre su historia de amor, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ viajan a Tembleque, el pueblo natal de la influencer, para disfrutar de sus fiestas tradicionales. La de Toledo aprovecha la ocasión para enseñar todos los rincones de su casa haciendo un ‘house tour’. ¡No te lo pierdas, en Mediaset Infinity!

Después de que la parejita abriera las puertas de su casa, Violeta se adentra en las profundidades de su hogar en Tembleque para mostrar todos sus escondites frente a la cámara. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ pasa por todas las estancias de la casa explicando sus detalles más especiales. “Mirad qué mona”, comenta con una sonrisa mientras hace el ‘house tour’. El gallego le acompaña compartiendo su opinión sobre la casa del pueblo de su novia.

El cuarto de invitados, su habitación, la de su hermano… La creadora de contenido desvela cada rincón de su acogedor hogar. Hay un espacio de la casa que es más especial que los demás para la toledana. “La diseñamos mi madre y yo”, confiesa al adentrarse en la habitación a la que hace alusión. Violeta se muestra muy ilusionada de poder compartir una parte tan importante de su vida con su pareja y todos sus seguidores. ¡Haz click y no te pierdas nada!

Violeta Crespo desvela cuál es el talento oculto de su hermano

En medio del detallado recorrido por su casa de Tembleque, Violeta Crespo comparte también la habitación de su hermano. Mostrando todos los secretos que esconde este espacio de la casa, la influencer aprovecha para hablar del gran talento que ocupa la mayor parte del tiempo a su hermano. “Le encanta el rollo de ‘DJ’”, desvela. La de Toledo explica que es su hobbie desde que era pequeño y enseña su mesa de mezclas.

Violeta Crespo y Edi Insua aprovechan su escapada al pueblo natal de la toledana, Tembleque, para asistir a sus fiestas. La que fuera participante de 'Gran Hermano' hace un completo ‘house tour’, enseña las fotos de su comunión y viste a su novio con la ropa tradicional. Sin embargo, no todo ocurre en un tono divertido, y es que la pareja también mantiene una tensa conversación sobre su relación en la que los celos salen a la luz ¡Descúbrelo todo, en Mediaset Infinity!