Lorena Romera 04 SEP 2025 - 11:30h.

La sobrina de Isabel Pantoja ha reaccionado tensa a las preguntas sobre la paternidad de su exnovio, Yulen Pereira

Jeimy Báez y Yulen Pereira comparten la foto de su primer hijo en común

Anabel Pantoja ha reaccionado muy tensa cuando le han preguntado por el nacimiento del hijo de Yulen Pereira y Jeimy Báez. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha intentado esquivar a la prensa en cuando ha escuchado el nombre de su expareja y la palabra 'paternidad' y, aunque asegura que "ha intentado ser amable", ha terminado respondiendo muy incómoda a las preguntas de los medios.

Hace apenas unas horas, el esgrimista y la influencer compartían la primera foto de su hijo en común. Una imagen que pillaba completamente por sorpresa a los seguidores de la pareja a pesar de que ya se había informado de ese "cambio de actitud" de la joven para que el padre pudiese conocer a la criatura. Así, a pesar de la postura que la ex de Carlo Costanzia había mantenido durante el embarazo, ahora haría decidido dejar a un lado el conflicto para disfrutar juntos de este momento tan especial.

El nacimiento fue el pasado 2 de septiembre y se dijo que había sido un "parto complicado" porque la influencer había ingresado en urgencias el pasado domingo, pero no dio a luz hasta el martes. Ahora, a través de Instagram, tanto Jeimy como Yulen han dado la bienvenida al bebé con una preciosa fotografía en la que confirman su fecha de nacimiento y también este acercamiento entre ambos.

Tras el nacimiento y la 'presentación' de la pareja en redes, la reacción de Anabel Pantoja no se ha hecho esperar. Eso sí, la concursante de la nueva edición de 'Bailando con las estrellas' ha tenido una actitud de lo más incómoda frente a los micrófonos de 'Europa Press'. La sobrina de Isabel Pantoja, al escuchar las palabras "paternidad de Yulen", se ha justificado diciendo que al ir con Alma prefiere no responder.

Aunque en un primer momento lo hace sonriendo, al ver que le siguen preguntando, la creadora de contenido enseguida cambia su postura. "Chicos, es que voy con la niña... si no os importa. Ya lo sé, pero voy con ella y no voy a atenderos. Muchísimas gracias, de verdad. No voy a hacer nada", comienza diciendo.

Al seguir escuchando preguntas sobre su expareja, Anabel Pantoja cambia el rostro y decide dar la espalda a la reportera. "Lo siento, cariño, he intentado ser amable contigo, pero creo que no lo has captado. Lo siento. No voy a contestar nada", zanja, reaccionando de forma incómoda y molesta a la noticia del nacimiento del hijo de Yulen Pereira y Anabel Pantoja.