Jeimy Báez y Yulen Pereira comparten la foto de su primer hijo en común

Ana Carrillo 03 SEP 2025 - 22:09h.

El exconcursante de 'Supervivientes' y la exparticipante de 'GH DÚO' ha compartido la misma foto para anunciar el nacimiento de su hijo

Las imágenes de Yulen Pereira entrando a ver a su hijo al hospital: "Hay un cambio de actitud de Jeimy Báez para que lo conozca"

Compartir







Jeimy Báez y Yulen Pereira ya son padres de su primer hijo. Así lo anunciaron en exclusiva en 'Vamos a ver' y lo ampliaron horas más tarde en 'TardeAR', donde revelaron que la exconcursante de 'GH DÚO' se había desplazado a Reus, donde vive su madre, para dar a luz a su bebé y que hasta allí viajó el exparticipante de 'Supervivientes' y exnovio de Anabel Pantoja para conocer al niño.

PUEDE INTERESARTE Jeimy Báez comparte los primeros detalles de la habitación de su bebé con Yulen Pereira

"Hay un cambio de actitud de Jeimy Báez para que lo conozca", se dijo en el programa de las tardes de Telecinco, subrayando así que la ex de Carlo Costanzia habría dejado de lado sus rencillas con el esgrimista para que pudiera estar en el hospital con su bebé. Y lo han demostrado al subir a Instagram y a la vez la misma foto de su hijo.

PUEDE INTERESARTE Artesanales y con mucho estilo: las últimas adquisiciones de Jeimy Báez para su bebé

En sus respectivos perfiles, en sus stories, se puede apreciar que los dos han compartido la misma instantánea, en la que aparece una mano sosteniendo los piececitos de su bebé, del que todavía no han revelado el nombre pero del que sí que han aclarado la fecha de nacimiento: el martes 2 de septiembre. Se dijo que el parto de la joven había sido complicado porque llegó a las urgencias del hospital el domingo y no dio a luz hasta el martes, algo que ambos han confirmado al escribir en sus stories la fecha del alumbramiento.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Con esta imagen demuestran que han acercado posturas por el bien de su hijo, que es el primero de ambos y que llegó de forma inesperada para ambos. Así lo explicaron en sus respectivas entrevistas en '¡De viernes!' cuando salió a la luz que ella estaba embarazada y que se habían planteado cómo encauzar su relación en ese momento. Su romance se terminó y llegaron a cortar todo contacto.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Durante el embarazo, Jeimy Baéz ha estado compartiendo fotos de su tripa o de los preparativos de la habitación de su niño, pero no se había vuelto a pronunciar sobre el padre de su hijo, que, por su parte, no volvió a hablar en redes de su paternidad. Ahora, han decidido subir juntos y a la vez la misma foto, con la que anuncian de forma oficial que su hijo ha llegado al mundo y con la que expresan su felicidad.