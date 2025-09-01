Ana Carrillo 01 SEP 2025 - 16:03h.

El cantante Álvaro García le ha escrito un romántico mensaje público a la colaboradora de 'TardeAR' en su despedida

En las últimas semanas se ha hablado mucho en los platós sobre la relación de Gloria Camila con el cantante Álvaro García, aunque la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado nunca ha querido comentar mucho su noviazgo, ni siquiera cuando se dijo que el artista "llevaría años buscando una relación con una famosa" para darle un impulso a su carrera artística.

Pero hace un par de semanas, cuando se comentó que podría haberse acercado a su exnovio, la concursante de 'Supervivientes All Stars' compartió en sus stories de Instagram una imagen en la que aparecía Álvaro García en la playa, demostrando así que estaban pasando juntos las vacaciones de verano y que su relación seguía hacia adelante pese a los rumores.

La pareja, de acuerdo con la información que dio Leticia Requejo en 'TardeAR', comenzó su relación en enero de este mismo año y en estos meses él no ha compartido fotos con Gloria Camila, aunque ha roto con esta costumbre y ha decidido subir una instantánea en la que aparecen abrazados en un paseo marítimo durante el atardecer para demostrarle su amor ante su marcha a Honduras.

"Ahora y siempre", ha escrito el cantante junto a la mencionada instantánea, que ha acompañado también de una canción muy significativa: 'Te juro que no hay ni un segundo que no piense en ti', de Antonio Orozco. Además, ha querido sorprenderla yendo al aeropuerto a despedirla, emocionando así a la influencer.

"¡Por favor, que me muero!", comentaba ella ante el micrófono de 'Europa Press', muy feliz con el gesto de su chico. Cuando le han preguntado si él irá a verla a los Cayos Cochinos, se ha limitado a encogerse de hombros para expresar que no tiene ni idea de si la sorprenderá en su estancia en Honduras.

La despedida de Gloria Camila

La hermana de José Fernando ha reposteado la foto que ha subido su novio y también se ha despedido de sus seguidores en sus stories, donde se ha mostrado muy agradecida por el apoyo que le han dado estos días de cara al inicio de su aventura: "Gracias por mostrarme que aún hay gente que merece la pena y que mira solo la parte positiva de la humanidad y el objetivo real de la vida, que es vivirla haciendo el bien".