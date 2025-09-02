Ana Carrillo 02 SEP 2025 - 18:04h.

El sobrino de Ana Rosa Quintana ha compartido la información que tiene sobre la relación de Gloria Camila e Iván González

Cuando se supo que Iván González iba a participar en 'Supervivientes All Stars', volvió a comentarse su vínculo con Gloria Camila, con la que había coincidido en la edición de 2017 y con la que se dijo que podría haber tenido algo más que una amistad. Se habló de tonteo, de encuentro íntimo... pero la hija de Ortega Cano siempre lo ha negado. Tanto es así que, en 2023, retó al extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. "Que diga lo que tengo en el trasero", aseguró cuando el andaluz contó que ella había dejado a su novio en una discoteca para irse con él.

Ahora él tiene novia, la influencer Teresa Bass, con la que sale desde finales de 2023; y ella comenzó un romance en enero de este año con el cantante Álvaro García, pero Kike Quintana y Belén Rodríguez han explicado en un vídeo que han compartido en Instagram comentando los fichajes de esta edición que consideran que Iván y Gloria Camila tendrán que aclarar sus cuentas pendientes en su regreso a los Cayos Cochinos.

"Va Iván González, que dicen que ha tenido algo con Gloria Camila, ¡así que imagínate!", ha comenzado diciendo Belén Ro, ante lo que el sobrino de Ana Rosa Quintana ha comentado que él apoya al ex de Ruth Basauri porque es "coleguita" suyo y ha procedido a revelar la información que tiene sobre el vínculo entre Gloria e Iván.

"Dijeron el otro día que habían tenido algo y ella lo negó, ella dijo que había sido ella la que lo había rechazado, pero yo sé de buena tinta que es él el que dice que la rechazó a ella", ha contado el colaborador de 'TardeAR', que está convencido que esta va a ser "la primera trama del concurso" y que "sabremos" qué pasó realmente entre ellos.

"Ahí hay tramita, entre los tres", ha apostillado Belén Rodríguez, incluyendo en la ecuación a Alejandro Albalá, que es exnovio de Sofía Suescun, pareja actual de Kiko Jiménez, que a su vez es ex de Gloria Camila.