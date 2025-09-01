Ana Carrillo 01 SEP 2025 - 20:41h.

Rubén Torres se ha dirigido públicamente a su novia, Laura Cantizano, antes de viajar a Honduras

Elena Rodríguez aclara su edad al hablar de sus "rivales" en 'Supervivientes All Stars'

Compartir







Rubén Torres se marcha a Honduras por segunda ocasión, pero esta vez con una diferencia: está enamorado. Así lo ha confesado a la reportera de 'Europa Press' que le ha preguntado en el aeropuerto de Madrid Barajas antes de coger el vuelo que le llevará de vuelta a los Cayos Cochinos para participar en 'Supervivientes All Stars': "Ella ahí va a estar apoyándome y eso me va a dar más fuerza".

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' mantiene desde hace casi un año una relación con Laura Cantizano, que le ha escrito unas palabras en un post de Instagram para despedirse de él: "Amor mío, hoy empieza una aventura increíble para ti y quiero que sepas lo orgullosa que estoy. Sé que lo vas a dar todo, porque tienes una fuerza y una luz que no se apagan nunca. Yo aquí te voy a echar muchísimo de menos, más de lo que imaginas, pero también voy a estar apoyándote en cada momento y en cada paso que des".

En su publicación, la catalana ha compartido varios vídeos bailando y le ha confesado que le encanta ver "la carita" que pone cuando los ve, razón por la que ha querido que lo último que vea antes de dejar el móvil son estos vídeos: "Me encanta cómo me haces sentir. Ahora ve y demuestra como tú sabes hacerlo. Aquí vamos a estar todos bien , entretenidos y deseando verte en televisión para que sea más fácil el echarte de menos. Te quiero ya lo sabes a la vuelta te espero bailando".

El bombero ha respondido a esa publicación con un último mensaje público: "Lo eres todo para mí, no lo olvides". Ante el micro de 'Europa Press', antes de coger el vuelo, ha revelado que le encantaría que fuera ella la persona que le visitase en los Cayos Cochinos: "Voy a aguantar hasta el final porque quiero que ella lo viva, si llego a la final se lo dedico a ella, a mi pareja Laura, a mi perro Braco y a mi sobrino Thiago".