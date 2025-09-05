Lorena Romera 05 SEP 2025 - 10:40h.

El tributo de la hija de Terelu Campos a María Teresa Campos cuando se cumplen dos años de su muerte

Alejandra Rubio enseña la última adquisición que ha hecho para su hijo en común con Carlo Costanzia

Hoy se cumplen dos años del fallecimiento de María Teresa Campos. Su nieta, Alejandra Rubio, le ha dedicado un sentido homenaje a través de su perfil de Instagram, donde ha publicado unas preciosas fotografías junto a ella. Unas instantáneas de momentos íntimos y de lo más cómplices entre ellas. Y es que la influencer y colaboradora de 'Vamos a ver' sentía absoluta devoción por su abuela, algo que queda reflejado en estas imágenes con las que ahora la recuerda.

Para las Campos la vida cambió dio un giro de 180º el 5 de diciembre de 2023, cuando María Teresa Campos fallecía a a los 82 años a causa de una "insuficiencia respiratoria aguda". En ese momento, todo dejaba de ser como hasta e se momento para Alejandra Rubio. La periodista y presentadora era su referente y su marcha la dejaba un vacío del que, hasta día de hoy, le ha sido imposible recuperarse.

Su pérdida es irreparable, y por eso no hay día en que no la recuerde. En un día como el de hoy, estaba claro que su homenaje no iba a faltar. La colaboradora de 'Vamos a ver' ha utilizado sus redes sociales para, seg�ún el reloj marcaba la madrugada y se entraba de manera oficial en este 5 de diciembre, dedicarle un precioso tributo con el que honrar su memoria. Especialmente hoy, en un día tan señalado para todos.

Primero de todo, la sobrina de Carmen Borrego ha compartido una foto en primer plano en la que la vemos dándole un beso en la mejilla a su abuela. Una imagen que la novia de Carlo Costanzia acompaña junto a un corazón rojo y una paloma blanca, que, en creencias espirituales y religiosas, simboliza el alma que viaja en paz después de la muerte, siendo signo de la liberación del difunto hacia su descanso eterno.

Después, la creadora de contenido ha abierto su álbum de fotos personal para compartir una tira de imágenes de lo más tierna e íntima. Se trata de unas instantáneas en las que vemos a abuela y nieta en el sofá, compartiendo confidencias y que son el claro reflejo de la profunda admiración que Alejandra Rubio sentía (y todavía siente) por María Teresa Campos.

Y es que la joven la mira con absoluta veneración, escuchándola con mucha atención mientras habla. En otra de las imágenes, la periodista le enseña las uñas a su nieta, que se queda fascinada con su manicura y le devuelve una sonrisa tierna. Momentos que ahora atesora en su recuerdo y que, en días como el de hoy, cuando se cumplen dos años del aniversario de su muerte, recuerda con más fervor que nunca y se convierten en el perfecto homenaje a su abuela.