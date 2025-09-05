Alberto Samperio 05 SEP 2025 - 15:25h.

La sobrina de Isabel Pantoja ha lanzado una petición para que los medios de comunicación no la sigan más

Anabel Pantoja reacciona tensa al nacimiento del hijo de Yulen Pereira y Jeimy Baez: "No lo has captado"

Anabel Pantoja ha estallado contra los medios de comunicación, en especial contra los periodistas de la prensa del corazón que le han seguido por la calle para preguntarle por el nacimiento del bebé de Jeimy Báez con el esgrimista Yulen Pereira, precisamente el ex de la influencer.

La sobrina de Isabel Pantoja no consigue aceptar que la prensa esté interesada en ella y le pregunte mientras camina por la calle. La influencer ha lanzado una petición en sus redes sociales tras el encuentro que tuvo con los medios. Anabel, muy disgustada, decía lo siguiente: "Por favor, pido a los programas, a las agencias y a los compañeros que no me sigan hasta casa".

"Quiero tener un poco de intimidad con mi familia, el poder salir tranquila. Es lo único que pediría, lo único", ha señalado después la creadora de contenido. Seguidamente, la "sobrinísima" cambiaba el registro y se ponía bastante seria en una de sus historias de Instagram.

"Mucha gente me dice por qué no contestas y no entras, si tú te has dedicado a esto... Sí, me dediqué. Cuando me fui a 'Supervivientes' fue un antes y un después para mí. Ahora no me apetece esto, ahora quiero hacer otros proyectos, como por ejemplo bailar. Me parece que hay que respetar la vida de la gente... Espero que me hayáis entendido", aclaraba Pantoja.

Anabel Pantoja no se pronuncia sobre la separación de su primo

La sobrina de la tonadillera no es la primera vez que esquiva las preguntas de los medios, ya que tampoco quiso entrar en la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales. La influencer les deseaba mucha suerte a ambos por separado, pero no quiso dar ninguna declaración al respecto: "Yo ya he tomado la decisión de que no me voy a meter en el tema. Es un tema que tengo que respetar".