La futura cuñada de Taylor Swift, Kylie Kelce, ha hablado sobre la emoción de la familia del deportista por la futura boda

Taylor Swift se casa: así ha anunciado la cantante su compromiso con Travis Kelce

Kylie Kelce, la esposa del hermano mayor de Travis Kelce, futuro marido de Taylor Swift se ha pronunciado sobre el compromiso del deportista y la cantante. Ha afirmado “estar emocionada”. De hecho, en una entrevista con ‘Good Morning America’, confesó que toda la familia estaba ansiosa por la boda.

“Las niñas están encantadas, están emocionadas con tener otra tía”, afirma la futura cuñada de la estrella del pop. Según comentó en el programa, parece que la familia ya conoce a Taylor en la intimidad y que ya se ha producido más de una reunión familiar.

“No podríamos estar más emocionados por ellos y por lo que les depara el futuro. Amamos el amor y amamos a Taylor y Travis”, dijo cuando le preguntaron sobre el futuro matrimonio del deportista con la artista. De hecho, la relación entre las futuras cuñadas es muy estrella: “Cualquiera que me pregunte, le puedo decir lo mucho que amo y aprecio a Taylor, lo mucho que amo el hecho de que puedo decir que es muy feliz con Travis”, según cuenta 'Page Six'.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron el compromiso a través de sus cuentas de Instagram. Con varias fotografías donde aparecía la pareja rodeados de flores y muy cariñosos y unidos, enseñaban el anillo con el que dieron el paso y el ‘sí quiero’.

Sobre la pareja

El mensaje que acompañaba estas bonitas fotografías hizo gracia a la vez que emocionó y sorprendió a muchos de sus fans: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”.

La pareja siempre se ha mostrado muy cariñosa públicamente. Sus primeros besos fueron noticia en todas partes cuando la cantante acudía a los partidos de la Super Bowl de 2024. Aunque no llevan mucho tiempo juntos, la complicidad que tienen no es algo que ha pasado desapercibido en los directos del podcast y en las imágenes de sus apasionados besos tras los partidos.