Lorena Romera 05 SEP 2025 - 12:32h.

La sevillana se ha sincerado sobre una de sus "cosas favoritas del mundo" para hacer por las noches

Irene Rosales, tras separarse de Kiko Rivera: "Hoy tengo una cita"

Irene Rosales ha confesado una de sus cosas favoritas. Mientras se habla de su situación sentimental tras su ruptura con Kiko Rivera, apuntándose ahora a un posible romance con un pastelero, la sevillana de Ginés, de 34 años, se ha sincerado sobre su gran debilidad. La que fuera concursante de 'GH DÚO' ha desvelado lo que más le gusta hacer en pareja por las noches.

Primero se hablaba de que podría tener un affair con su entrenador personal. Ahora se habla de un hombre de 40 años, "alto, moreno, con barba, muy atractivo" y, de profesión, pastelero. Aunque no hay nada confirmado, lo cierto es que la influencer 'jugaba' hace unas horas con una importante quedada.

"Hoy tengo una cita", comentaba la que fuera nuera de Isabel Pantoja, revolucionando las redes sociales. Pero la madre de Ana y Carlota, de 10 y 7 años respectivamente, se refería a una 'cita' con sus hijas. "Con mis princesas y mis nietas", aclaraba después.

Ahora, la que fuera colaboradora de 'Fiesta' ha confesado una intimidad que, aunque no ha puntualizado que sea en pareja, lo cierto es que se trata de algo bastante romántico y que daría pie a una situación de intimidad. "Las noches deberían tener siempre cosquillitas en la espalda para ser buenas", comparte Irene Rosales en sus stories de Instagram, reposteando las palabras de Defreds, un escritor español de narrativa corta.

Una reflexión a la que ella le ha añadido una confesión: "Lo que más me gusta del mundo, unas cosquillitas". Así, tras su ruptura sentimental con Kiko Rivera, y a juzgar por estas palabras, parece que Irene Rosales no le cierra las puertas al amor y a seguir viviendo este tipo de momentos con su próximo compañero de vida. Si bien esas 'cosquillitas' se las pueden hacer sus hijas, lo cierto es que la reflexión de Defreds parece apuntar más a un momento de intimidad en pareja.

Sea como fuere, la sevillana de Ginés no se ha pronunciado sobre los hombres con los que se la están vinculando ni ha confirmando ni desmentido ninguno de sus presuntos romances. Lo que sí que ha hecho en estos últimos días ha sido desmentir que haya concedido ninguna entrevista tras su separación de Kiko Rivera, con el que ha roto tras once años juntos, nueve de matrimonio y dos hijas en común.