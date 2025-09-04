Irene Rosales, tras separarse de Kiko Rivera: "Hoy tengo una cita"

Rocío Molina 04 SEP 2025 - 17:23h.

La exmujer de Kiko Rivera ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de la tierna cita que ha disfrutado

Irene Rosales emite un comunicado tras su presunta entrevista sobre Kiko Rivera: "Tengo mucha impotencia porque es mentira"

Compartir







Irene Rosales ha vuelto a sonreír después de pasar por momentos tensos y de hacer pública su separación de Kiko Rivera. Después de que varios testimonios hayan recogido que la exconcursante de 'GH DÚO' podría tener una nueva ilusión y esta sea un "hombre, alto, moreno, atractivo y de profesión pastelero", la propia la influencer sevillana, de 34 años, ha contado en sus redes que tiene una cita. Un hecho que ha generado mucha expectación entre sus seguidores.

PUEDE INTERESARTE Irene Rosales se sincera sobre su problema de salud tras su reciente diagnóstico médico

Apenas unos días después de que Irene Rosales y Kiko Rivera confirmasen su ruptura definitiva, ambos han dado diferentes pasos en sus redes. Por un lado, el hijo de Isabel Pantoja tomaba la decisión radical de borrar todas sus fotos de Instagram y la exconcursante de 'GH VIP' lanzaba un comunicado para aclarar que ella no ha concedido ninguna entrevista, en relación a unas declaraciones que salían en la revista 'Lecturas'.

Y ahora la influencer ha dado un nuevo titular a través de su perfil oficial de Instagram al contar que iba a tener una cita y esta ha sido de lo más tierna tal como ha mostrado después con unas imágenes de lo más representativas. Algo que no ha pasado para nada desapercibido y que ha provocado el asombro entre sus seguidores.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Hoy tengo una cita", ha escrito la exmujer de Kiko Rivera, mostrando ante el espejo de su cuarto el look elegido para esta ocasión tan especial. Una noticia que ha sido recibido con asombro y para la que a continuación ella misma ha desvelado el plan escogido. Tras la publicación de esa primera fotografía, la colaboradora televisiva ha compartido otra imagen de la cita que ha disfrutado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Con mis princesas y mis nietas", ha escrito la influencer acompañando este texto de una imagen en la que aparecen sus hijas Ana y Carlota y sus dos muñecos, a los que Irene se refiere cariñosamente como sus "nietas". Sin especificar el plan exacto, la exmujer de Kiko Rivera ha dejado clara cuál es su prioridad y el mejor remedio para alegrarse el alma en unos momentos complicados.