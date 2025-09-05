Lidia González 05 SEP 2025 - 13:26h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ habla de las consecuencias que sufrió por ponerse “postizos” en el pelo

Violeta Crespo vuelve a lucir melena gracias a las extensiones

Violeta Crespo estrena septiembre por todo lo alto y dejando atrás un auténtico calvario que ha vivido con relación a su cabello. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ prometía iniciar el “año nuevo” con un cambio de look radical y se ha quitado las extensiones. Tras lo mal que lo ha pasado durante las últimas semanas, la influencer muestra el estado de su pelo y se sincera al respecto.

“Es lo peor que podéis hacer”, comienza explicando la creadora de contenido, aconsejando a todos sus seguidores para que no cometan el mismo error que ella. La madrileña, que ha enseñado todos los rincones de su casa en Tembleque, siempre ha demostrado que no tiene miedo de variar su imagen, pero admite haberse equivocado en esta ocasión.

“Me picaba el pelo”, asegura la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ al hablar de las consecuencias que tuvo que sufrir mientras llevaba las extensiones. Ahora que quiere regresar a la rutina, centrada en su trabajo y sus nuevos proyectos, la influencer corta por lo sano y enseña la realidad de su pelo ahora que ha dejado atrás los “postizos”.

Violeta Crespo se somete a un cambio de look radical: su nuevo aspecto

Violeta Crespo ya había anunciado que tenía en mente cambiar su pelo de cara a septiembre y así acabar con algunos aspectos con los que no se encontraba cómoda. Por este motivo, la creadora de contenido se somete a un cambio de look radical y muestra su nuevo aspecto. La influencer explica el motivo por el que ha dado este paso y cuenta todos los detalles de su imagen.

Violeta Crespo ha pasado unos días de ensueño junto a Edi Insua antes de volver a la rutina y ha aprovechado para abrirse en canal sobre una situación que ha vivido durante el verano. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ explica lo mal que lo ha pasado con las extensiones y enseña el resultado de su nuevo look. Muy feliz con su aspecto actual, la influencer concluye: “Me veo mejor”.