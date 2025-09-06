Logo de telecincotelecinco
'¡De viernes!' | Programa, en vídeo (05/09/25)

P89 - Rocío Flores, rota de dolor, habla sobre la relación con su madre, Rocío Carrasco
P89 - Rocío Flores, rota de dolor, habla sobre la relación con su madre, Rocío Carrasco
Rocío Flores, rota de dolor, habla sobre la relación con su madre, Rocío Carrasco

Rocío Flores concede su entrevista más sincera a '¡De viernes'! La hija de Rocío Carrasco se sincera sobre la tormentosa relación que ha tenido con su madre y asegura que esta "le destrozó la vida". También se pronuncia sobre su padre, Antonio David, y su ruptura con Olga Moreno, a quien siempre consideró una madre.

Además, el regreso de Lydia Lozano a Mediaset y la reaparición de Montoya.

