El percance de Kiko Jiménez y Sofía Suescun en la selva tailandesa: "Casi nos cuesta la vida"

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han vuelto recientemente a España después de pasar unas increíbles vacaciones en Tailandia de las que hemos podido ser testigos gracias a que la pareja ha compartido todo con sus seguidores a través de sus redes sociales, pero la vuelta a la realidad no ha sido tan idílica para la hija de Maite Galdeano.

La influencer ya sorprendió a sus seguidores durante su viaje al país asiático al confesar que estaba sufriendo un brote de acné en la cara que la tenía bastante preocupada, al cual finalmente consiguió poner remedio gracias a una crema que descubrió durante su viaje.

Pero ahora, Sofía vuelve a compartir con sus seguidores otro problema de salud que le preocupa, a la influencer le han salido varias heridas visibles en la boca y pide algún consejo a sus seguidores a través de sus stories de Instagram porque explica que le duele muchísimo.

''Por si fuera poco el brote de granos que me dio, me salió también esta pupa enorme en el labio que más o menos ya se estaba curando pero para rematar hoy me ha salido la de arriba que me está empezando a doler mucho, y además, hoy estoy cansada… ¿Me estaré poniendo mala? ¿Algún remedio?'', reza el mensaje de la influencer.

Mientras tanto, y pese a los rumores de infidelidad en los que se ha visto envuelta la pareja durante las últimas semanas, Kiko Jiménez ha permanecido a su lado, apoyándola en todo momento y compartiendo también parte de las experiencias vividas en el viaje. Pese a los inconvenientes de salud, la pareja asegura que ha disfrutado de esta necesaria escapada.