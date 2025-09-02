Cristian Suescun, tras su distanciamiento con Sofía Suescun: "Siempre estaré ahí para protegerte"
El exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una significativa reflexión tras romper su relación con Sofía Suescun
Cristian Suescun confirma que conoce a Juan Faro y da detalles de la relación de Sofía y Kiko
Cristian Suescun ha vivido un verano muy convulso. Después de una etapa en el que habían sido uña y carne, el hijo de Maite Galdeano se ha distanciado de Sofía Suescun. Ahora, el hermano de la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha compartido una significativa reflexión a través de su perfil de Instagram, dejando claro que "siempre estará ahí para protegerla".
El que fuera concursante de 'Supervivientes' en 2020 sufrió a mediados de este verano un problema de salud por el que tuvo que ser ingresado en el hospital. El joven explicaba que le habían encontrado "una anomalía" que volvía muy delicada su situación. Su sorpresa fue que Sofía Suescun no se puso en contacto con él para preguntar por su estado de salud -algo que sí hizo su madre-.
A partir de ese momento, el que fuera también participante de 'Pesadilla en el paraíso' y 'La casa Fuerte' rompió el vínculo con su hermana y empezó a verter todo tipo de acusaciones sobre Kiko Jiménez, al que acusó de haber sido infiel a Sofía Suescun hasta en dos ocasiones; en la apertura de un gimnasio y mientras ella participaba en 'Supervivientes All Stars'.
Todo esto, antes de que salieran a la luz las informaciones sobre Juan Faro. Ahora, tras el viaje de su hermana a Tailandia, donde ha desconectado de todo el ruido mediático por sus presuntos encuentros secretos con el culturista, Cristian Suescun ha compartido una llamativa reflexión que, aunque no lleva remitente, sus seguidores creen que podría ir por su hermana, con la que muchos esperan que un día pueda reconciliarse.
Lo ha hecho utilizando un post de la cuenta 'Bandidos Frases', que ha publicado lo siguiente: "Siempre estaré ahí para protegerte". Unas palabras con las que Cristian Suescun se ha sentido identificado y que no ha dudado de compartir a través de sus stories de Instagram. Ahora, habrá que esperar a una confirmación de si verdaderamente se trata de un mensaje dirigido a Sofía Suescun y si, después de esta significativa reflexión, se produce ese acercamiento entre ellos.