Lorena Romera 02 SEP 2025 - 16:55h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una significativa reflexión tras romper su relación con Sofía Suescun

Cristian Suescun confirma que conoce a Juan Faro y da detalles de la relación de Sofía y Kiko

Compartir







Cristian Suescun ha vivido un verano muy convulso. Después de una etapa en el que habían sido uña y carne, el hijo de Maite Galdeano se ha distanciado de Sofía Suescun. Ahora, el hermano de la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha compartido una significativa reflexión a través de su perfil de Instagram, dejando claro que "siempre estará ahí para protegerla".

El que fuera concursante de 'Supervivientes' en 2020 sufrió a mediados de este verano un problema de salud por el que tuvo que ser ingresado en el hospital. El joven explicaba que le habían encontrado "una anomalía" que volvía muy delicada su situación. Su sorpresa fue que Sofía Suescun no se puso en contacto con él para preguntar por su estado de salud -algo que sí hizo su madre-.

PUEDE INTERESARTE Kiko Jiménez reaparece tras la presunta infidelidad de Sofía Suescun con Juan Faro

A partir de ese momento, el que fuera también participante de 'Pesadilla en el paraíso' y 'La casa Fuerte' rompió el vínculo con su hermana y empezó a verter todo tipo de acusaciones sobre Kiko Jiménez, al que acusó de haber sido infiel a Sofía Suescun hasta en dos ocasiones; en la apertura de un gimnasio y mientras ella participaba en 'Supervivientes All Stars'.

PUEDE INTERESARTE Cristian Suescun reacciona tajante a la presunta infidelidad de Sofia a Kiko con Juan Faro

Canal de Whatsapp de Telecinco

Todo esto, antes de que salieran a la luz las informaciones sobre Juan Faro. Ahora, tras el viaje de su hermana a Tailandia, donde ha desconectado de todo el ruido mediático por sus presuntos encuentros secretos con el culturista, Cristian Suescun ha compartido una llamativa reflexión que, aunque no lleva remitente, sus seguidores creen que podría ir por su hermana, con la que muchos esperan que un día pueda reconciliarse.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Lo ha hecho utilizando un post de la cuenta 'Bandidos Frases', que ha publicado lo siguiente: "Siempre estaré ahí para protegerte". Unas palabras con las que Cristian Suescun se ha sentido identificado y que no ha dudado de compartir a través de sus stories de Instagram. Ahora, habrá que esperar a una confirmación de si verdaderamente se trata de un mensaje dirigido a Sofía Suescun y si, después de esta significativa reflexión, se produce ese acercamiento entre ellos.