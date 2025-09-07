Sofía Suescun y Kiko Jiménez de cena romántica por Madrid: "Si está más buena explota"

Equipo Outdoor 07 SEP 2025 - 13:00h.

La pareja, ya de vuelta en Madrid, ha aprovechado para cenar en su restaurante mejicano favorito

Sofía Suescun confiesa el problema de salud que la tiene preocupada: ''¿Algún remedio?''

Compartir







Sofía Suescun y Kiko Jiménez continúan haciendo oídos sordos. La pareja, que acaba de regresar de un espectacular viaje por Tailandia, sigue dando muestras de su amor en redes sociales y lo cierto es que, a juzgar por las imágenes, nadie diría que sobre ellos planea el fantasma de la infidelidad.

Sofía y Kiko se han visto envueltos en las últimas semanas en una polémica que tenía a la navarra como protagonista por un supuesto affaire con Juan Faro, un culturista que arrasa en redes sociales. Según las informaciones que manejan algunos colaboradores de Telecinco, Sofía y Juan se habrían conocido en un evento en el que ella habría quedado totalmente fascinada con el gallego.

Para algunos, Sofía y Juan llegaron a tener encuentros sexuales en casa de Sofía mientras Kiko se encontraba en el programa de Emma García; para otros, lo de Sofía y Juan no pasó de un intercambio de mensajes calientes a través de las redes sociales. Sea como fuere, lo cierto es que Kiko y Sofía decidieron poner tierra de por medio para escapar de las preguntas de los reporteros. Ahora, ya de vuelta en Madrid, la pareja ha aprovechado para salir a cenar al restaurante favorito de Sofía en la capital y para acallar los rumores que hablan de una tremenda crisis entre ellos.

PUEDE INTERESARTE Rym Renom aclara si tiene novio dos años después de divorciarse del padre de sus hijas

Canal de Whatsapp de Telecinco

Como ya han hecho en otras ocasiones, Sofía y Kiko han compartido en sus redes sociales un vídeo en el que el andaluz ayuda a su chica a vestirse: "Una varita diseñó su cuerpo, y la verdad si está más buena explota", sonaba de fondo mientras la pareja se preparaba para su velada. Ya en el restaurante mejicano, la pareja disfrutaba de una exquisita cena además de un espectáculo de mariachis.