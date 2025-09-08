telecinco.es 08 SEP 2025 - 19:18h.

‘El tiempo justo’ abordó en su estreno las últimas novedades judiciales sobre Antonio Tejado, después de conocerse que la Fiscalía solicita para él una pena de 28 años de prisión. El programa emitió primero las palabras de María del Monte, visiblemente afectada y que, fiel a su discreción, se limitó a expresar su deseo de que “acabe la pesadilla”, recordando además que no se pronunciará públicamente mientras el proceso esté judicializado.

A continuación, la reportera Soraya Lázaro intervino desde Sevilla, donde pudo recoger las declaraciones del abogado de Tejado. El letrado defendió con firmeza la presunción de inocencia de su cliente y aseguró que cualquier valoración corresponde exclusivamente a los tribunales: “Yo contestaré en el juzgado y ya está”, afirmó con rotundidad.

El estado anímico de Tejado

Sobre el estado anímico de Tejado, el abogado indicó que se encuentra “bien” y que mantiene contacto con él. También reconoció que la prolongación del proceso afecta de manera negativa: “Todas las causas judiciales, por falta de medios, se alargan. Y eso es perjudicial para Antonio y para cualquiera”.

Preguntado por la elevada petición de la Fiscalía, el letrado evitó entrar en valoraciones, aunque subrayó que su defensa entiende lo contrario a lo planteado en la acusación y que por ello recurrirán.