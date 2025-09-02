Logo de telecincotelecinco
Boda Makoke cancelada

El nuevo propósito de Makoke tras verse obligada a cancelar su boda con Gonzalo

El nuevo propósito de Makoke tras cancelar su boda con Gonzalo
Makoke, exconcursante de 'Supervivientes'Cordon Press
La vida de Makoke ha dado un giro en el que iba a ser un mes muy ilusionante para ella. La exconcursante de 'Supervivientes' sorprendía a todos al saberse que su boda con Gonzalo, que estaba prevista para el 12 de septiembre, se cancelaba. Tras saltar numerosos rumores, ella misma hablaba del motivo personal que le había obligado a tomar esta difícil decisión y tratando de sobrellevar este complicado momento, la madre de Anita Matamoros y Javier Tudela está sacando fuerzas y aferrándose a un nuevo propósito.

Pese a que esto es un revés muy grande para Makoke, la malagueña no se ha cansado de declarar su amor por su novio Gonzalo y en dejar claro que su compromiso no se ha anulado, solo se ha cancelado y se celebrará más adelante. Lejos de querer alimentar especulaciones y de querer entrar más en detalles en lo relativo a los problemas de salud de un familiar que le han obligado a tomar esta difícil decisión, la exconcursante de 'Supervivientes' se está refugiando en los suyos y planes que a ella le hacen bien.

Así lo ha mostrado abiertamente en sus redes para tranquilizar a sus seguidores. Inevitablemente no es un buen momento para Makoke, pero la colaboradora no pierde su fuerza ni tampoco las buenas costumbres. De ahí que haya comenzado el mes de septiembre con un nuevo propósito con el que demuestra que está volviendo a la rutina que ha tenido siempre para mantenerse en forma.

"1 de septiembre. Buen día para comenzar con nuevos propósitos", ha escrito la influencer montada en una bicicleta en el gimnasio. A sus 55 años, Makoke sigue teniendo muy presente sus entrenamientos con máquinas de gym y selección de ejercicios muy específicos para mantenerse en forma. Y no es lo único que está haciendo para mantenerse bien tanto a nivel físico como anímico.

Makoke inicia septiembre con un nuevo propósito
Makoke inicia septiembre con un nuevo propósitoInstagram

En un momento en el que no lo está pasando bien y aunque su prometido Gonzalo es su pilar fundamental, Makoke también se está refugiando más que nunca en los suyos. El pasar tiempo junto a su hija Anita Matamoros y Javier Tudela y sus nietos resulta para la colaboradora de algo terapéutico. Así lo ha mostrado en sus últimas historias de Instagram con el plan que juntos han organizado.

Makoke y su plan familiar junto a sus hijos tras anunciar la cancelación de su boda
Makoke y su plan familiar junto a sus hijos tras anunciar la cancelación de su bodaInstagram

Makoke ha aprovechado el tiempo libre de sus hijos y que sus nietos aún no han empezado el colegio para disfrutar de una tarde de bolos. Unas imágenes que han enternecido y que demuestran de dónde está sacando las fuerzas para encarar un mes para el que tenía un plan muy diferente.

