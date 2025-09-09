El cineasta mexicano Guillermo del Toro, de 60 años, reveló en los últimos días que ha perdido más de 45 kilos

El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue protagonista indiscutible en el Festival Internacional de Cine de Venecia, no solo por el esperado estreno de su nueva versión de 'Frankenstein', sino también por su notable cambio físico: ha perdido más de 45 kilos.

Con su característico sentido del humor, Del Toro bromeó sobre su nueva apariencia: “Con los años, uno se asusta más y entiende que tiene que dejar de comer tacos”, dijo entre risas. Sin embargo, más allá de la broma, dejó ver su satisfacción: “Estoy feliz”, confesó.

Ovación de 13 minutos por 'Frankenstein'

La proyección de 'Frankenstein', protagonizada por Jacob Elordi, fue uno de los momentos más emocionantes del festival. El público premió la película con una ovación de pie que se extendió por 13 minutos, dejando al director visiblemente emocionado. La noche, sin embargo, no fue solo cinematográfica. La transformación física del cineasta también generó impacto entre los asistentes y se convirtió en tema de conversación. Su sinceridad sobre este cambio aportó aún más profundidad al momento.

Una versión íntima del clásico

Durante la conferencia de prensa, Del Toro compartió que esta adaptación de 'Frankenstein' tiene un significado muy personal para él. “Vivimos tiempos de miedo e intimidación. La gran pregunta de la novela siempre ha sido: ¿qué significa ser humano?”, expresó. El director explicó que su enfoque no se basa en héroes o villanos, sino en mostrar la imperfección como parte esencial de la condición humana. Además, reveló que terminar esta película le dejó una sensación de vacío: “Estoy en la fase de depresión posparto; algo se ha ido”. Para Del Toro, esta obra representa una culminación de los temas que ha explorado desde 'Cronos' hasta 'La forma del agua'.

Un cambio con historia

Aunque no profundizó en los detalles de su pérdida de peso, el director dio una pista: “Hay que dejar de comer tantos tacos”, comentó con humor. También recordó un episodio de su pasado cuando fue vegetariano durante cuatro años. En una entrevista, relató el momento en que abandonó esa dieta: “Íbamos en coche con mi pareja, vimos unos pollos asados... y me comí tres, con huesos y todo. Ahí supe que tenía que ser honesto conmigo mismo”, recordó entre risas.

Más allá del físico

Lo más destacable de esta transformación, más allá de los kilos perdidos, es la actitud con la que Del Toro enfrenta el cambio. Su alegría, su honestidad y su capacidad para reírse de sí mismo reflejan una resiliencia que, como en sus películas, está cargada de profundidad y significado.