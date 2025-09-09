Silvia Herreros 09 SEP 2025 - 18:22h.

El hijo de Isabel Pantoja reaparece con una llamativa actitud tras las informaciones que relacionan Irene Rosales con otro hombre

Kiko Rivera, tras su ruptura con la madre de sus hijas: "Si no te quieren y eligen a alguien por encima de ti, acéptalo"

Kiko Rivera no atraviesa su mejor momento personal. A su separación de Irene Rosales se une ahora la dolorosísima y dura pérdida de alguien muy cercano a él. Un difícil momento ante el que el hijo de Isabel Pantoja ha decidido enfrentarse con llamativa actitud.

Tras sus reflexiones sobre la vida y el desamor, el exconcursante de 'Gran Hermano Dúo' reaparece con un nuevo pensamiento que parece estar ayudándole a superar los baches, obstáculos e informaciones que han salido a la luz en las últimas semanas.

"Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes", se lee a través de sus stories de Instagram. Esta frase motivacional cuya autoría atribuye a Khalil Gibran, poeta, pintor, novelista y ensayista libanés-estadounidense, conocido por su obra El profeta, parece estar sirviendo de mucho al Dj, pues le ayudaría a relativizar sobre sus problemas y a ser consciente de que todo pasa en esta vida.

"Siempre da más de lo que esperan de ti", se lee en otro story que acompaña de la canción de Bobby McFerrin Don't worry be happy - No te preocupes, se feliz.

Kiko Rivera parece haber decidido afrontar su difícil situación de manera resiliente, con actitud y determinación. Esta frase es un recordatorio para todos aquellos, que como él, se sientan perdidos. Una manera de aferrarse a la esperanza pese a las adversidades y de concebir la idea de que el dolor, por intenso que sea, no dura para siempre.

En plena tormenta emocional, el también exconcursante de 'Supervivientes' ha optado por compartir con sus seguidores este mensaje cargado de optimismo fortaleza que puede darle fuerzas para seguir adelante en momentos de dificultad como a los que hace frente en estos momentos. Estas frases motivacionales que Kiko ahora comparte como si fuesen un mantra para él no ayudarán a resolver sus problemas, pero sí pueden ayudar a levantar su ánimo y a ver las cosas de otra manera.

Este simple y sencillo gesto a través de sus redes es un claro reflejo de la nueva actitud de Kiko Rivera que, pese a los golpes recibidos, ha encontrado en en las frases de superación personal un refugio para no dejarse arrastrar por la tristeza que situaciones como estas, como la triste e irreparable muerte de un buen amigo; o su su separación y los rumores que apuntan a que su exmujer podría haber rehecho ya su vida con otro hombre, podrían provocarle.