La desesperada petición de Irene Rosales tras su ruptura con Kiko Rivera: "Me da mucha rabia"

06 SEP 2025 - 12:00h.

La sevillana ha compartido un vídeo en el que, en compañía de sus amigas, pide respeto y "algo de tranquilidad"

Kiko Rivera, sobre su soledad tras la ruptura con Irene Rosales: "No estoy bien, se me cae la casa encima"

Hace apenas un par de semanas una noticia inesperada sacudía el mundo del corazón: Irene Rosales y Kiko Rivera se separaban tras nueve años de matrimonio y dos hijas en común. La pareja no daba detalles de lo sucedido, pero eran muchos los rumores que hablaban de "un golpe en la mesa" por parte de Irene Rosales.

Al parecer, se trataría de una decisión in extremis que la pareja habría tomado tras meses de conflictos. 'Fiesta' ponía como fecha clave para lo sucedido la comunión de una de las hijas de la pareja el año pasado, cuando Kiko Rivera "desapareció del banquete durante más de una hora".

Al parecer, este hecho, unido a otros problemas que la pareja arrastraba, habría provocado que Irene decidiese poner punto y final a su historia de amor.

Irene Rosales, agobiada por la presión mediática

Ni Kiko ni Irene se han pronunciado en televisión sobre su ruptura. La pareja, que sí que se muestra activa en las redes sociales, ha decidido optar por la ley del silencio y han permanecido, en la medida de lo posible, alejados del foco mediático. Sin embargo, la prensa del corazón necesita conocer los motivos concretos de la ruptura y desde hace días es constante la guardia que los reporteros gráficos hacen de los movimientos de Irene, algo por lo que la andaluza ha estallado en redes sociales:

"He salido a cenar con mis amigas y es un poquito agobiante porque llevo todo el día hoy con periodistas y fotógrafos persiguiéndome. Entiendo su profesión pero es un agobio que estén escondidos para ver qué hago, dónde y con quién. Estoy loca por que esta situación pase y poder hacer mi vida con tranquilidad, he salido con mis amigas tan a gusto y me da mucha rabia tener que estar haciendo este vídeo para pedir un poquito de respiro porque tendría que estar disfrutando con mis amigas. Yo estoy haciendo mi vida con normalidad, a ver si pasa ya la racha".