El hijo de Isabel Pantoja reflexiona sobre el rechazo, dejar de sentirse querido o que "elijan a alguien por encima de ti"

Kiko Rivera sufre una dura pérdida tras su ruptura con Irene Rosales

Kiko Rivera ha compartido un significativa reflexión en la que habla del rechazo y de ya no ser querido tras su ruptura con Irene Rosales. Una publicación en la que el hijo de Isabel Pantoja da a entender que habría sido la sevillana la que habría decidido terminar con la relación tras once años juntos, nueve de matrimonio y dos hijas en común.

Tras conocerse la noticia de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, han sido muchas las especulaciones sobre el final de su historia. ¿Quién decidió tomar la decisión de terminar con la relación? Las miradas siempre han parecido apuntar a Irene Rosales, cuyas informaciones también señalan a que ya habría rehecho su vida sentimental.

Primero se habló de su entrenador personal, ahora se dan detalles de un pastelero con el que habría recuperado la ilusión. De 40 años, "alto, moreno, con barba y muy atractivo", comentaban en 'TardeAR', donde han podido hablar con él. "Estoy alucinando con todo esto", aseguraba el repostero, que asegura que no conoce a la de Ginés.

Mientras estas informaciones no terminan de confirmarse, Kiko Rivera ha lanzado a través de su perfil oficial de Instagram una llamativa reflexión en la que explica cómo afrontar el desamor. Especialmente, cuando dejan de quererte y sientes el "rechazo" por parte de tu pareja. Unas palabras que han hecho pensar que el dj podría estar refiriéndose a la reciente situación que él ha vivido -y vive- con su ya exmujer.

Con imágenes de películas de Denzel Washington, Kiko Rivera señala lo siguiente: "Si te rechazan, acéptalo. Si no te quieren, déjalo ir. Si eligen a algo o a alguien por encima de ti, sigue adelante. No todos los que amas se quedarán y no todos en quienes confías serán leales. No me importa perder a gente que ya no quiere estar en mi vida. He perdido a gente que significaba el mundo para mí y estoy bien".

"No me importa perder a gente que ya no quiere estar en mi vida"

El que fuera concursante de 'Supervivientes', a través de esta publicación, asegura que siempre hay que decir "lo que uno siempre" y que, aunque "hay situaciones que no se pueden controlar", sí se puede medir cómo se actúa. "Haz el bien, se te devolverá de formas inesperadas. Sé feliz con lo que tienes mientras trabajas por lo que quieres. Recuerda que algunas cosas tienen que terminar para que empiecen cosas mejores", expresa Kiko Rivera, dejando caer a través de este reels que podría haber sido Irene Rosales quien decidió terminar con el matrimonio.