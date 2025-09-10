El actor Eric Stonestreet, conocido como Cameron en 'Modern Famiy', anuncia a través de redes que se ha casado con Lindsay Schweitzer

El actor Eric Stonestreet, conocido como Cameron en la serie ‘Modern Family’, ha dado el ‘sí quiero’ con Lindsay Schweitzer en una ceremonia de lo más intima. La noticia ha sido compartida por el propio actor a través de unas imágenes publicadas en su perfil de Instagram.

Ha sido una doble celebración. Contrajo matrimonio el pasado 8 de septiembre, día que coincide con su cumpleaños: “Es mi cumpleaños y adivinen lo que recibí”, escribió en el post donde mostraba algunas de las fotografías donde aparece con la que ya es su mujer.

En la primera fotografía aparece él solo, con un traje azul oscuro que acompañó con una camisa blanca y una corbata de un azul más claro. También llevaba ya puesto el anillo con el la pareja ha oficializado su compromiso. Ella lució un vestido blanco satinado con un cinturón de mucho brillo y una larga melena morena. Los ‘looks’ de la pareja iban acorde con su tipo de celebración: íntima y simple.

Más detalles sobre la pareja

A penas tres días antes de compartir esta publicación, subió otro post felicitando a su actual mujer con un texto muy emotivo a la par que sincero y gracioso: Hoy es su cumpleaños. Cumple 46 años y se va a enfadar porque publiqué esa primera foto, pero necesitaba que todo el mundo supiera con qué mierda tengo que lidiar todos los días en eso: ¡Así es como se ve cuando se despierta! ¡Todos los días!”.

Anunciaron su compromiso en 2021

“No puedo esperar a ver a dónde nos lleva este próximo año y cuántos recuerdos divertidos y duraderos creamos”. Un mensaje que parecía revelar lo que les esperaba unos días más tarde. El actor, de 54 años, ha recibido cientos de comentarios de sus fans, amigos y compañeros felicitando a la pareja por su compromiso.

La pareja se conoció en Kansas, lugar donde han celebrado la boda, según ha informado el medio ‘People’. Se conocieron en 2017, año en el que se reveló el romance entre el actor y la enfermera. Ya en 2021 anunciaron su compromiso, el cual ha llegado cuatro años más tarde.