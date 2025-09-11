'El Programa de Ana Rosa' ha emitido el mensaje de Alessandro Lequio en sus redes sociales tras su polémica con Mar Flores

La publicación de las memorias de Mar Flores, libro en el que habla de su relación con Alessandro Lequio, ha provocado un cruce de acusaciones y de versiones enfrentadas entre la modelo y el colaborador de programas de Telecinco.

Tras una semana en la que ambos se han convertido en el centro de todos los programas del corazón, Lequio aseguraba en 'Vamos a ver' que no iba a contar nada más al respecto y que, al menos para él, este tema había llegado a su fin.

Pero tras desmentir la versión de Mar Flores en varias ocasiones y antes dejar aparcado su idilio con la modelo en el pasado, Alessandro Lequio ha enviado un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

Alessandro Lequio: "Cuando alguien dice mi verdad nos está anunciando que va a contar un cuento porque verdad solo hay una… Luego hay versiones y deformaciones de esa verdad"

"Casposa la mujer que sueña con que un hombre le compre una casa… casposa la España en la que la mujer nunca abre la cartera… casposa la mujer que piensa que por ser guapa, lo tiene todo dado… y como esto mucho más", ha dicho en las primeras líneas del mensaje.

Alessandro Lequio ha terminado el texto diciendo: "Cuando alguien dice mi verdad nos está anunciando que va a contar un cuento porque verdad solo hay una… Luego hay versiones y deformaciones de esa verdad", ha sentenciado haciendo una clara referencia a todo lo que está sucediendo en los últimos días.