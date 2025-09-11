En el programa 'Me quedo conmigo', el popular cantante se ha sincerado sobre los momentos que han marcado su vida

Lucas, de 'Andy y Lucas', cuenta toda la verdad del problema con su nariz: "Hemos tenido que parar la grabación"

Lucas González, componente del dúo 'Andy y Lucas', ha concedido su entrevista más íntima hasta la fecha. Y lo ha hecho bajo el paraguas de Mediaset Infinity, en concreto en el programa 'Me quedo conmigo', en el que, junto a la psicóloga Alicia González, el popular cantante se ha abierto en canal sobre los momentos que han marcado su vida.

Tal y como explica en el formato, sin duda el "peor" episodio que ha vivido en el aspecto laboral ha sido no poder despedirse de su mejor amigo, Río, tras su fallecimiento.

"Había personas en la discográfica que me decían que tenía que hacer un tipo de televisión, y que si yo no lo hacía, pues ya vería yo lo que hacía, pero cuando me enteré de que iba a fallecer cogí las maletas y me fui a Cádiz, y efectivamente llegué y murió", narra.

Sin embargo, al día siguiente tenía previsto acudir a un programa de televisión, y se vio "obligado" a personarse. "No sé si me lo perdono, porque no pude despedirle ni enterrarle", se lamenta.

Desde entonces, intenta "hacer lo que me da a mí la gana en mi carrera, ahora que puedo, porque afortunadamente a mí ya dinero no me hace falta".

Sus peores momentos

Este no ha sido la única difícil situación a la que se ha enfrentado a lo largo de su carrera musical. Lucas también recuerda el primer momento complicado de su carrera: cuando cogió peso. "Estaba la presión pública, personas cercanas que no estaban acertadas a la hora de decirme las cosas sobre mi físico... Ahí fue duro". Durante aquella época, el artista estaba "cabreado conmigo mismo, y de eso uno no se siente orgulloso".

A eso hay que sumarle las tres polémicas que han marcado su vida estos últimos años: su cardiopatía, el problema con su nariz tras operarse y su presunta disputa con Andy en un camerino en medio de un concierto -controversia que el mismo cantante ha negado categóricamente-.

La razón por la que ha decidido abordar todos estos temas ahora es porque "quería estar delante de una profesional" para liberar sus sentimientos y emociones y "cerrar de una vez por todas" los rumores y problemáticas que han surgido en su vida.