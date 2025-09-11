Equipo mtmad 11 SEP 2025 - 11:15h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte la cantidad exacta de dinero que ha ganado por su antiguo coche

Patri Pérez habla de su complicada situación sin recibir ningún tipo de ayuda en casa

Patri Pérez está cada vez más cerca de dar la bienvenida a su futura bebé y está cerrando todos los preparativos, como la compra de un coche más grande y con el maletero más amplio para todas las cosas de sus dos hijos. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de su adquisición y desvela el precio por el que vendió su coche para comprarse uno mejor.

En una etapa llena de cambios y preocupaciones antes del nacimiento de su futura bebé, la creadora de contenido ha hecho por fin una de las cosas que tenía en mente antes de que llegue el gran día: comprar un coche nuevo. Patri se sienta frente a la cámara y explica que, en su matrimonio con Lester Duque, compartían dos vehículos que repartieron tras el divorcio. “Yo me quedé con un coche muy viejo”, comenta. La influencer entra en detalle sobre su antiguo coche y los motivos por los que se ha deshecho de él.

En vistas a tener que moverse en coche junto a sus dos hijos, Patri estaba segura de que el viejo vehículo ya no cubría todas sus necesidades. Convencida de la compra de un nuevo coche, la influencer vendió el antiguo para poder adquirir uno mejor. A pesar de que se tratara de un coche muy viejo, la catalana ha podido obtener algo de dinero como ayuda para la nueva compra y no ha dudado en compartir la cantidad exacta con sus seguidores. “Lo vendí súper barato”, desvela. ¡Haz click en el vídeo y descúbrelo!

Patri Pérez explica las razones por las que se ha comprado un coche nuevo

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica con todo lujo de detalles los motivos tras la venta del vehículo. “Era un coche muy pequeño y con muchos kilómetros”, comienza explicando la influencer. Explica a sus seguidores los problemas que encontraba al viejo coche, además de su mayor preocupación. “No me daba seguridad”, se sincera. A punto de ser mamá de dos hijos, lo que más preocupa a Patri es el bienestar de su familia.

Patri Pérez vuelve una semana más a su canal, ‘Renaciendo’, después de la especial elección del nombre de su segunda hija con Lester Duque. Además de hablar en profundidad sobre su nuevo coche y el dinero que ha ganado vendiendo el antiguo, la influencer comparte más detalles sobre el nombre escogido para su bebé. Tras la emocionante revelación, la influencer regresa con más calma para explicar el significado detrás del nombre de la pequeña: ‘Cala’. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!