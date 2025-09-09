Natalia Sette 09 SEP 2025 - 09:00h.

Patri Pérez y Lester Duque se enfrentan al no estar de acuerdo con el nombre de su segunda hija

Patri Pérez atraviesa un momento lleno de cambios con la llegada de su segunda hija. Ya ha compartido con sus seguidores en varias ocasiones que necesitará, entre otras muchas cosas, más espacio. Es por ello que ha tomado la decisión de comprarse un coche nuevo y vender el antiguo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo enseña cómo es, si no que desvela cuánto le ha costado.

Cuando Patri Pérez se separó de Lester Duque, se dividieron los bienes y cada uno se quedó con un vehículo. “Lester se quedó con la camper”, comienza explicando. Por tanto, ella se quedó con el coche y ahora, con su segunda hija a poco de nacer, necesita uno más grande y con espacio en el maletero. “La verdad es que el mío era muy viejo, necesitaba uno más grande”, reconoce. Para Patri, este cambio era imprescindible y llevaba tiempo buscándolo. “He buscado que fuera un coche familiar”, asegura. Tras varios meses de búsqueda por fin lo tiene entre sus manos y se muere por enseñárselo a todos sus seguidores.

La creadora de contenido se muestra muy ilusionada enseñando el vehículo que conducirá a partir de ahora. “El techo se puede abrir”, anuncia mientras muestra a cámara cómo es el coche tanto por fuera como por dentro. Además, transparente como siempre con su comunidad, Patri desvela por cuánto vendió su antiguo coche y cuánto dinero se gastó en el nuevo.

Patri Pérez desvela el precio que le ha costado el coche

Con todos los gastos que se le viene ahora con el legado de su segunda hija, Patri confiesa que no podía permitirse un gasto desorbitado. “No estoy para pagar una millonada”, afirma. La influencer no estaba dispuesta a pagar la letra del coche cada mes, por lo que buscó uno que estuviera dentro de sus posibilidades económicas para poder pagarlo de una sola vez. “Me dolió pero era necesario”, asegura después de decir la cifra.

Patri Pérez regresa una semana más a su canal 'Renaciendo', disponible en Mediaset Infinity, para enseñar su nueva adquisición. Praparando todo para la llegada de su bebé, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', se compra un coche nuevo, más grande y con el maletero mucho más amplio que el anterior. Además de mostrarlo a cámara y desvelar el precio, la influencer explica también en este video el significado del nombre de su segunda hija ¡Descúbrelo todo dándole play al video!