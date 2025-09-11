Equipo mtmad 11 SEP 2025 - 15:03h.

La colaboradora de 'Supervivientes All Stars' rompe su silencio sobre su encuentro con Alexia Rivas

Oriana Marzoli aclara si ha tenido algo con Noel Bayarri, concursante de 'Supervivientes All Stars'

Compartir







Oriana Marzoli vuelve a sacar a la luz su lado más televisivo como colaboradora de la nueva edición de ‘Supervivientes All Stars’. La influencer regresa a los platós de Mediaset para formar parte del reality más extremo de la televisión, de la mano de nuevos conflictos y reencuentros no deseados . Su colaboración en el concurso le ha reunido con rostros de su pasado y la venezolana está dispuesta a compartir todo con sus seguidores, comenzando por sincerarse sobre su encuentro con Alexia Rivas tras las críticas que le hizo.

Oriana continúa dando guerra después de cargar contra Tony Spina tras confirmarse su participación en ‘Supervivientes All Stars’, esta vez desde el propio plató del concurso. La creadora de contenido se ha enfrentado a varios reencuentros, algunos más polémicos que otros, en su regreso al escenario en el que tantas veces ha trabajado. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ rompe su silencio sobre Alexia Rivas, quien le lanzó duras críticas durante su paso por ‘GH VIP’, tras reunirse con ella en el plató de ‘Supervivientes All Stars’.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli y Facundo González se sinceran sobre las dificultades de mantener una relación a distancia

Oriana profundiza en su reencuentro con la periodista y se adentra a detallar la conversación que mantuvieron. “Me dijo que lo sentía”, comienza desvelando la influencer. Alexia, que realizó varios comentarios negativos hacia la venezolana cuando concursaba en ‘Gran Hermano VIP 6’, aprovechó la ocasión para acercarse a ella y poner las cartas sobre la mesa. “Le tuve mucho cariño”, añade la extronista de �‘MyHyV’. ¡No te pierdas nada sobre su reencuentro en Mediaset Infinity!

Oriana Marzoli se sincera sobre su relación con Alexia Rivas antes de su encuentro

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli habla de la relación con sus exparejas tras su polémica con Tony Spina

La tensión entre las colaboradoras de ‘Supervivientes All Stars’ se remonta a 2018 con la sexta edición de ‘GH VIP’, en la que Oriana era una de las concursantes. “No me gustó un comentario que hizo”, explica la influencer. Las críticas de la periodista le sentaron muy mal ya que, como ha confesado a sus seguidores, le “caía demasiado bien”. Años más tarde, el plató del reality de supervivencia les ha reunido para poder sacar a la luz sus conflictos del pasado.

Oriana Marzoli vuelve a un nuevo capítulo de ‘Algo pasa con Oriana’ tras su estreno como colaboradora de la nueva edición de ‘Supervivientes All Stars’. Emocionada por volver a trabajar junto con el resto de colaboradores del concurso, la influencer se sienta frente a la cámara para desvelar todos los secretos tras los primeros conflictos de la edición. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se adentra en su polémica con Marta Peñate y Tony Spina y explica cómo lo vivió en el plató. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!