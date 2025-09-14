Ana Carrillo 14 SEP 2025 - 18:00h.

La concursante de 'Supervivientes All Stars' siempre ha tenido buenas palabras para Irene Rosales

Las confesiones de Jessica Bueno sobre el inicio de su relación con Kiko Rivera

Kiko Rivera tiene tres hijos: Fran Rivera Bueno, fruto de su romance con Jessica Bueno, y Ana y Carlota Rivera Rosales, nacidas de su recién terminado matrimonio con Irene Rosales. Es por eso que existe un fuerte vínculo entre la ahora concursante de 'Supervivientes All Stars' y la que fuera participante de 'GH DÚO'. En más de una ocasión, la ex de Luitingo ha dedicado bonitas palabras para la que era hasta hace poco la madrastra de su hijo: las recopilamos en Outdoor.

Sus declaraciones en 'GH VIP'

La primera vez que Jessica Bueno habló en público de Irene Rosales fue en 'GH VIP 8', allá por el otoño de 2023, cuando dijo que no tenía contacto con nadie de la familia Pantoja, excepto con Kiko e Irene por temas relacionados con su hijo en común con el DJ. "Irene es como si fuese también una madre para mi hijo, lo quiere mucho", dijo entonces.

Sus declaraciones en '¡De viernes!'

Antes de saber que tan solo un mes después iba a saltar la noticia de la separación de Kiko e Irene, Jessica Bueno acudió a finales de julio a '¡De viernes!' para anunciar que regresaba a los Cayos Cochinos para concursar en 'Supervivientes All Stars'. Los colaboradores del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona le preguntaron por su relación con el primo de Anabel Pantoja, sobre la que no quiso dar muchos detalles, pero no tuvo problema en deshacerse en elogios a Irene Rosales.

"Yo quiero muchísimo a Irene, la respeto y la valoro muchísimo como madre, es una gran mujer que valora muchísimo a mi hijo y se involucra muchísimo en su educación", dijo la modelo, que añadió que la exconcursante de 'GH DÚO' le ayudaba "mucho" desde que se mudó a Sevilla en 2024 tras abandonar Bilbao, ciudad en la que había vivido hasta dos años después de su ruptura con Jota Peleteiro.

Irene Rosales conoce a Fran Rivera Bueno desde que el niño, ahora un adolescente de casi trece años, tenía un añito, que es cuando conoció al DJ e iniciaron una relación sentimental que ha terminado este verano.

En una entrevista en el podcast de Jordi Wild antes de su separación, el hermano de Isa Pantoja explicó que su hijo no llamaba 'mamá' a Irene, pero que la adoraba y en alguna ocasión ha presumido en redes de la buena relación que tienen ambos.

Sus declaraciones en 'Supervivientes All Stars'

Jessica Bueno partió a Honduras el domingo 31 de agosto para participar en 'Supervivientes All Stars' sabiendo que Kiko e Irene habían roto, tema por el que le preguntó Fani Carbajo en los primeros días de convivencia. "Igual que yo he recibido mensajes de ellos cuando a mí las cosas no me han ido bien, yo les he escrito", contó la ex de Jota Peleteiro, que asegura tener una "buena relación" con ambos.