Pedro Jiménez 07 SEP 2025 - 23:23h.

La modelo se ha abierto sobre su ruptura con el hijo de Isabel Pantoja y ha confesado lo que hizo al descubrir que se separó de Irene Rosales

Jessica Bueno y Kiko Rivera estuvieron juntos aproximadamente un total de dos años, desde que se conocieron allá por el año 2011 durante el programa 'Supervivientes', hasta que finalmente rompieron en 2013 y dedicieron separar sus caminos. Pues bien, a pesar de que la modelo e influencer señalaba durante el estreno del reality en Telecinco el pasado jueves que acude de nuevo a Honduras para "cerrar un ciclo", no ha tardado en hablar sin tapujos sobre el dj ante sus compañeros.

Era la propia Fani Carbajo la que le preguntaba a Jessica Bueno si lo pasó muy mal cuando rompió con el hijo del torero Francisco Rivera 'Paquirri' y la cantante Isabel Pantoja. "Un poco sí. He sentido decepción por que no funcionara", subrayaba una Jessica Bueno que recuerda toda esta etapa como algo "muy difícil".

Esto hizo Jessica Bueno al separarse Kiko Rivera e Irene Rosales

"Se me juntó todo. Yo tenía muchos problemas con el padre de mis hijos... pero con Kiko bien, muy bien", decía Jessica Bueno. Además, la concursante de 'Supervivientes All Stars' ha apuntado que a raíz de la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales, mandó un mensaje a cada uno: "Igual que yo he recibido mensajes de ellos cuando a mí las cosas no me han ido bien. Pero tengo buena relación".

La relación de Jessica Bueno con la familia de Kiko Rivera

A su vez, Jessica Bueno también ha desvelado qué tal es la relación con la familia de Kiko Rivera y con su exsuegra: "No tengo relación". Fani Carbajo preguntaba también a Jessica Bueno si Isa Pantoja le ha escrito en alguna ocasión para preguntarle por su sobrino y esta señalaba que no: "Coincidí con ella en un evento y le di la enhorabuena por el embarazo".