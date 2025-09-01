Jessica Bueno se pronuncia sobre la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales

Lorena Romera 01 SEP 2025 - 13:53h.

La concursante de 'Supervivientes All Stars' ha roto su silencio sobre la separación del padre de su hijo

Kiko Rivera comunica una feliz noticia tras separarse de Irene Rosales

Jessica Bueno se ha pronunciado sobre la ruptura sentimental de Kiko Rivera y Jessica Bueno, que han decidido tomar caminos separados tras once años juntos, nueve años de matrimonio y dos hijas en común. La que fuera concursante de 'Supervivientes', que se embarca ahora en la aventura de 'Supervivientes All Stars', ha roto su silencio sobre la situación sentimental de su expareja y padre de Fran, su primogénito.

La modelo ha atendido a los medios de comunicación, que le han abordado antes de coger el avión rumbo a Honduras. Su reacción era de lo más esperada por ese nexo de unión que sigue teniendo con los Pantoja. Un vínculo que ahora está más vivo que nunca, pues su participación en 'Supervivientes All Stars' hace que muchos estén recordando cómo fue ese primer paso por 'Supervivientes', donde conoció y se enamoró de Kiko Rivera.

Con una media sonrisa, como siempre hace cuando responde a la prensa, la sevillana ha puntualizado que cree que "es algo muy delicado". La que fuera concursante de la última edición de 'GH VIP', -donde conoció a Luitingo-, puntualiza que "es cosa de ellos". "No soy yo quien para comentar nada", señala la madre de Fran, Jota Jr. y Alejandro.

Cuando le preguntan si ella estaba al tanto de la separación, Jessica Bueno ha aclarado que el único vínculo que tiene con el hijo de Isabel Pantoja es el que tienen por su hijo en común. "La única relación... Lo único que nos une es nuestro hijo y es de lo único que hablamos", reconoce.

"De lo único que hablo con Kiko Rivera es de nuestro hijo"

Y en lo que respecta, precisamente, a su hijo y cómo le ha afectado a él la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, la modelo ha sido tajante: "No tengo nada que comentar sobre este tema... De verdad, chicos. Ya me conocéis y sabéis que no voy a decir nada".

Con estas palabras, pronunciándose por primera vez sobre la situación sentimental que atraviesa el padre de su primogénito, Jessica Bueno pone rumbo a 'Supervivientes All Stars', dejando atrás el revuelo mediático.