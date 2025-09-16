Lorena Romera 16 SEP 2025 - 18:48h.

El tentador de 'La isla de las tentaciones' actualiza sus redes tras días sin saberse nada de él y explica el motivo de su desaparición

La postura de Isaac Torres tras saberse que su hija está ingresada

Isaac Torres ha reaparecido tras un tiempo sin saberse nada de él. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y expareja de Lucía Sánchez, con la que es madre de una hija, ha explicado el motivo por el que ha estado sin dar señales ni actualizar sus redes sociales, algo que hace de forma habitual.

Lobo, como también se le conoce a raíz de su papel como tentador en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', suele ser bastante activo en Instagram, actualizando a sus seguidores por stories de las cosas que va haciendo en el día a día. Ya sea entrenar, sus menús diarios o sus citas con Dana García, su novia, con la que lleva un año y pico.

Por eso, que de la noche a la mañana dejase de publicar contenido en su perfil pilló completamente desprevenidos a sus seguidores. Y así ha continuado siendo durante varios días en los que nada se sabía de Isaac Torres. Ahora, el que fuera pareja de Lucía Sánchez, junto a quien es madre de Mía, la hija que tienen en común, que el próximo mes de octubre cumplirá tres años, ha reaparecido y ha explicado por qué estaba tan ausente.

"He vuelto", ha celebrado el fuera participante de 'La islas de las tentaciones', consciente de que sus seguidores llevaban algún tiempo preguntándose dónde estaba. Tras anunciar su regreso, el creador de contenido de origen barcelonés ha explicado por qué ha estado sin dar señales.

Y es que su desaparición se trata de un problema tecnológico. "No me iba el teléfono", ha apuntado Lobo, que se ha disculpado con esta publicación ante sus incondicionales, que ya son más de 39.000 en esta nuevo perfil de Instagram que tuvo que crearse a raíz de perder la cuenta al ser denunciado por presunta estafa en redes.