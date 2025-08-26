Equipo mtmad 26 AGO 2025 - 15:02h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela los problemas que está encontrando en el habla de su hija Mía

Lucía Sánchez actualiza el estado de salud de su hija Mía tras su ingreso hospitalario

Lucía Sánchez llega a un nuevo capítulo de ‘Para mí’, disponible en Mediaset Infinity’, para sincerarse sobre las dificultades de su hija Mía al hablar. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ regresa a un nuevo vídeo acompañada de su madre y juntas aclaran los motivos por los que se distanciaron durante meses. La influencer se enfrenta a las duras declaraciones de su madre sobre ella y habla abiertamente sobre un problema de su pequeña.

En un nuevo vídeo muy especial y lleno de complicidad, madre e hija se sinceran sobre la realidad de su relación. Después de que su madre desvelara su mayor defecto , la exconcursante de ‘GH DÚO’ da un giro en la conversación para comentar algo que le preocupa acerca del vocabulario de su hija. “No es andaluz, es hablar mal”, comienza explicando la influencer. Lucía Sánchez se adentra a develar los problemas que está encontrando en el habla de Mía.

Su hija, de casi tres años, es la persona más importante de su vida y siempre lo demuestra así, incluso compartiendo aspectos de su educación. La influencer, con un acento reconocible por su origen gaditano, ha querido compartir los problemas de vocabulario de su pequeña que van más allá de las expresiones típicas andaluzas. “Quiero que la niña, con su acento, hable bien”, declara. Lucía habla del motivo real detrás de su preocupación y desvela las dificultades de Mía al hablar. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Lucía Sánchez defiende su acento andaluz

La que fuera participante de ‘La última tentación’, comentando la dificultad que encuentra en Mía, ha querido aclarar en todo momento que los problemas de su pequeña en el habla no tienen su origen en el acento andaluz. La de Cádiz, orgullosa de su manera de hablar, defiende su acento y se para a remarcar que no pretende cambiarlo, ni en ella ni en su niña. “A ver si la gente se va a pensar que me voy a volver madrileña”, declara con ironía. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Lucía Sánchez regresa a su canal de mtmad en Mediaset Infinity, ‘Para mi’ en compañía de su madre para aclarar todo sobre su relación. Después de una larga etapa de distanciamiento entre ella y la ausencia de su madre en su canal, hoy vuelven para hablar de todo lo ocurrido. Además de sincerarse sobre las dificultades de su hija al hablar, la exconcursante de ‘GH DÚO’ desvela el nuevo tratamiento al que se va a someter para reducir su grasa corporal y su madre opina sin filtros sobre sus retoques estéticos. ¡Haz click y no te pierdas nada!