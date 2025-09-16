Ana Carrillo 16 SEP 2025 - 17:39h.

La amiga de Terelu Campos ha hablado de las "llamadas a tres" que mantiene con el exconcursante de 'Supervivientes' y su hijo

Álvaro Muñoz Escassi comparte una foto junto a Fran Murcia, el hijo mayor de Lara Dibildos: "Lo que ha crecido"

Lara Dibildos ha acudido a un evento en Madrid en el que le han preguntado por Álvaro Escassi, su ex y padre del pequeño de sus hijos, Álvaro Junior; y, como siempre, no ha tenido problema en hablar del finalista de 'Supervivientes 2025', con el que tiene una estupenda relación, hasta el punto de que ha desvelado que hacen "llamadas a tres" con su hijo.

La amiga de Terelu Campos le ha confirmado al reportero de 'Europa Press' que le ha preguntado por el jinete que es un gran padre y que ha dado siempre la talla. "Y tanto que lo ha sido... Ya te digo que ahora que tenemos un niño de 18 años, que anda que no da guerra, anda que no tenemos llamadas a tres para poner en orden al niño", ha comentado entre risas la actriz, dejando claro que son una familia pese a llevar más de una década separados.

Eso también lo demostraron en la final de 'Supervivientes 2025', cuando Lara, su hijo y la hija que él tiene de una relación previa, Anna Barrachina, acudieron a las instalaciones de Mediaset para reencontrarse con el jinete. De hecho, la hija de Laura Valenzuela había acudido a muchos programas de 'Supervivientes' y a 'TardeAR' para defender al padre del pequeño de sus hijos - tiene otro de 27 años, Fran, fruto de su relación con Fran Murcia.

Más allá de elogiarlo como padre, la que fuera colaboradora de 'Día a día' ha alabado las cualidades como persona de su expareja, del que se separó en 2007: "Él es muy fuerte, no se queja nunca y deberíamos aprender de él porque el tío sí que disfruta de la vida increíblemente y es feliz. Tendrá sus cosas, como todos, pero es el tío más positivo del mundo".

Sobre su pareja actual, Carlos Maturana, también se ha pronunciado, contando que están en un buen punto de su relación pero que no se plantean la boda. "Ya llevamos más de un año juntos, ¿quién lo iba a decir? Estamos en el mejor momento. Si mañana pasa algo y lo estropea, tampoco pasa nada, pero hay que disfrutar el presente. Lo de casarme... es que no me lo han pedido, él solo se arrodilla para abrocharme las zapatillas", han sido sus declaraciones, en las que ha tirado de humor para responder a la pregunta sobre su novio, conocido por su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.