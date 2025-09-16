Laura Cantizano habla de la posibilidad de tener hijos con Rubén Torres

Ana Carrillo 16 SEP 2025 - 10:00h.

La novia del concursante de 'Supervivientes All Stars' se ha pronunciado acerca de la posibilidad de tener hijos con él

Laura Cantizano aclara, en exclusiva, cuándo comenzó su relación con Rubén Torres: "Esa es la única verdad"

Compartir







Rubén Torres ha regresado a los Cayos Cochinos un año después para participar en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. En plató, en esta ocasión, no están ni su madre ni su hermano, sino su novia, Laura Cantizano, que ejerce ahora como su defensora principal y que lleva el control de sus redes sociales, donde se ha pronunciado sobre la posibilidad de tener hijos con el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Su relación, que empezó hace ahora casi un año, está tan consolidada que ya viven juntos en un piso en Badalona y ella ha contado en estos días separados que le echa mucho de menos porque están acostumbrados a pasar juntos todo el tiempo, excepto cuando sus compromisos laborales los obligan a separarse. En ese piso han dado comienzo a su convivencia y han formado una familia, compuesta por el hijo que ella tiene de una relación anterior, Kilian, que tiene 18 años, y el perro de él, Braco.

Rubén Torres y Kilian han mostrado en sus respectivas redes sociales que tienen una estupenda relación, hasta el punto de que Kilian le ha dedicado unas bonitas palabras durante su estancia en Honduras, en las que muestra públicamente su apoyo a su padrastro, al que está muy unido. Laura Cantizano siempre ha presumido de la buena relación que tiene su novio con su hijo y ha confesado que le hace feliz que así sea.

PUEDE INTERESARTE Así es la furgoneta camperizada de Rubén Torres: amueblada y con dos camas

Es lo que ha recordado cuando le han preguntado si Torres y ella tienen pensado tener hijos juntos. "La verdad es que yo tengo una maravilla de hijo y encima se llevan brutal", ha comentado la catalana, sin entrar a aclarar si eso indica que se plantan ahí y no piensan aumentar la familia o si, por el contrario, dejan la puerta abierta a tener un hijo en común.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Desde Honduras, Torres no ha abordado esta cuestión, pero sí que ha repetido en varias ocasiones que está muy enamorado de su pareja actual, con la que ha formado su familia y con la que se imagina cumpliendo sueños, realizando viajes y siendo, como ellos siempre repiten, "el mejor equipo".