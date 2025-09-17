Patricia Fernández 17 SEP 2025 - 01:04h.

Adara Molinero no puede evitar las lágrimas ante su bronca con Miri Pérez-Cabrero

El detalle de Miri que ha llamado la atención de Jorge Javier en los posicionamientos: "A lo mejor le recuerda a su suegra"

Compartir







Jorge Javier Vázquez alertaba de que durante la publicidad se producía una gran bronca entre Adara Molinero y Miri Pérez Cabrero, de la que se verán las imágenes el miércoles en el 'Última hora' de 'Supervivientes All Stars', algo por lo que Adara terminaba completamente rota.

"Estaba intentando hablar con Torres y ella venga a meterse y me ha llevado al límite", explicaba Adara a Jorge Javier sobre lo ocurrido con Miri, la que aseguraba que está desesperada con la actitud de su compañera: "No para conmigo, me tiene entre ceja y ceja, todo lo tiene que analizar y está ahí a ver si me equivoco".

Adara, sobre Miri: "No soy capaz de gestionar la situación, me está haciendo perder los nervios"

Adara asegura estar "mal" y no podía evitar romperse por completo, mientras Miri entonaba un "no quiero que llores por esto". Y Adara explicaba lo que le supera de esta situación: "Me siento cuestionada todo el rato por los tres, Noel, Torres y Miri. Ella es una persona que me está llevando al límite y he decidido no entrar más porque no soy capaz de gestionar la situación. No me quiero ver superada y me está haciendo perder los nervios".

"Es tu sensación, me sabe fatal que te sientas así", respondía Miri y Adara no dudaba en responder: "No hagas el papel, me acabas de llamar payasa". Y la hija de Elena aseguraba que cree que su compañera actúa de una manera premeditada: "Va de inocente y de buena y no, me lleva al límite completamente, me dice todo lo que hago mal y está al acecho todo el rato". Algo con lo que Miri se mostraba en completo desacuerdo.