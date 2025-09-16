Silvia Herreros 16 SEP 2025 - 13:41h.

La influencer habla de su relación con la nuera de Makoke, por cuya enfermedad la exconcursante de 'Supervivientes' ha cancelado su boda

Marina Romero habla por primera vez de su enfermedad en una carta a Javier Tudela: "No hay batalla que no podamos ganar"

Compartir







Marta López Álamo se pronuncia sobre la enfermedad de Marina Romero, nuera de Makoke. La modelo ha sido preguntada por su estado de salud tras conocerse que la persona por la que la exconcursante de 'Supervivientes' ha cancelado su boda con Gonzalo Fernández es la pareja de Javier Tudela.

La influencer no ha ocultado su sorpresa a los reporteros de Europa Press, dejando claro que no tenía constancia sobre el delicado estado de salud de Marina Romero, quien un día fue su amiga.

PUEDE INTERESARTE El secreto de belleza antienvejecimiento que comparten la reina Letizia y Marta López Álamo

La mamá de Javi Tudela Jr. y de Bianca se encuentra luchando contra una delicada enfermedad que se está tratando en la Clínica Universidad de Navarra. Debido al inesperado diagnóstico de la joven, Makoke y Gonzalo decidieron suspender su boda, la cual estaba prevista para este pasado viernes.

PUEDE INTERESARTE Marta López Álamo habla de su futura maternidad con su marido

Marta López Álamo no ha querido pronunciarse sobre la boda de la exmujer de su marido, un tema que le "da igual", sin embargo, sí que ha querido dirigirse a Marina, a la que "pase lo que le pase le deseo una pronta recuperación".

Canal de Whatsapp de Telecinco

"La conozco desde hace mucho tiempo", asegura la maniquí, cuya relación con la nuera de Makoke es inexistente en estos momentos. Se rompió cuando inició su relación con el padre de Anita Matamoros. "Por supuesto deseo que se recupere", añade.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Yo a Marina la conozco desde hace mucho tiempo, igual que a todo su entorno. La conocía de antes, claro. Los conocía a todos. Les conocía de antes, claro... Te quiero decir, Madrid es muy pequeño", ha asegurado a los reporteros, a los que confiesa el motivo por el cual su relación terminó.

"Me dejaron de hablar cuando empecé con él, no sé por qué, pero yo a Marina, le pase lo que le pase, le deseo una pronta recuperación y que seguro que todo sale bien", confiesa mientras explica que "todo lo demás" le da igual y confía en que la nuera de Makoke se pondrá bien.