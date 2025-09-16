Ana Carrillo 16 SEP 2025 - 14:27h.

La madre de la influencer Marina Romero le ha dedicado un bonito mensaje a su hija a raíz de hacer pública su enfermedad

Marina Romero, nuera de Makoke, ha hecho público que padece una enfermedad que le ha alejado de la vida pública y de Instagram, que ha sido la red social en la que ha dado la noticia, a través de una carta abierta dirigida a Javier Tudela, su novio y padre de sus dos hijos, Javi y Bianca. En sus líneas no ha desvelado su diagnóstico médico, pero sus seguidores han entendido el motivo de su ausencia en redes y el de la cancelación de la boda de la exconcursante de 'Supervivientes 2025', que iba a darse el 'sí, quiero' con Gonzalo Fernández el 12 de septiembre.

Las reacciones de su entorno no han tardado en llegar: Makoke era la primera que reaccionaba con un bonito mensaje en el que elogiaba la fuerza de la familia y en el plató de 'Fiesta', unas horas después, rompía a llorar al hablar de lo unida que se siente a su nuera y madre de sus dos nietos. También le han transmitido todo su cariño de manera pública su cuñada, la influencer Anita Matamoros, y su novio, Javier Tudela.

Quien también ha reaccionado ha sido su madre, Noemí Marqués, que igual que han hecho Makoke y Anita le ha dejado un bonito mensaje en la zona de comentarios de la publicación en la que se sincera acerca de su estado y del amor que siente por Javier Tudela, que no le ha soltado la mano en todo este proceso que están viviendo juntos.

Marina y su madre están muy unidas. Así lo ha mostrado siempre la amiga de Mario González y Claudia Martínez en su perfil de Instagram, donde hace tan solo unos meses mostró que había sorprendido a su madre presentándose por sorpresa en Sevilla, donde reside su familia y es que la creadora de contenido es originaria de esta ciudad aunque ya lleva mucho tiempo viviendo en Madrid, donde ha formado su familia al lado de Javier Tudela.

"Mi niña, te amo, mi amor. Sois lo más importante y bonito que me brindó la vida junto con mis nietos. Vamos, cariño, siempre fuerte", ha sido el mensaje que Noemí le ha escrito a su hija, demostrando públicamente que está a su lado ahora y siempre.

A todos los mensajes de sus familiares, se han sumado los de sus amigos, como Mario González y Claudia Martínez, y el de sus seguidores, que le han mostrado todo su apoyo y cariño.