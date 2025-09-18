Ana Carrillo 18 SEP 2025 - 21:04h.

José María Almoguera ha revelado qué conversación ha mantenido con Jeimy Báez, que acaba de convertirse en madre

Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', contó en 'El tiempo justo', programa presentado por Joaquín Prat en las tardes de Telecinco, que Jeimy Báez quería "ser madre en solitario" y que habría inscrito en el registro a su hijo con sus apellidos, sin tener en cuenta al que ella dijo en '¡De viernes!' hace unos meses que era el padre del bebé, el exconcursante de 'Supervivientes' Yulen Pereira.

"A través de abogados, le ha pedido que haga una prueba de paternidad y que si quiere luche por esa paternidad porque ella no se la va a dar", comentó Pliego en el mencionado espacio de Telecinco. Sus declaraciones sorprendieron en plató porque, tan solo un par de semanas antes, cuando nació el bebé, los padres primerizos se pusieron de acuerdo para compartir la misma foto de su hijo y anunciar así su nacimiento.

Esa foto parecía confirmar que habían dejado atrás sus conflictos del pasado, que estallaron cuando Jeimy contó en '¡De viernes!' que Yulen no había recibido bien la noticia de su paternidad y que lo había bloqueado en las redes sociales y en WhatsApp porque consideraba que era mejor que, ya que no eran pareja, no tuvieran contacto.

Pero ahora, de acuerdo con Luis Pliego, se ha reactivado ese conflicto, que ha adquirido una nueva vertiente. Sobre este asunto le han preguntado a José María Almoguera en la Mercedes-Benz Fashion Week, donde ha participado modelando para Félix Ramiro. El sobrino de Terelu Campos es amigo de la ex de Carlo Costanzia porque les tocó ser pareja de concurso en la tercera edición de 'GH DÚO', que tuvo lugar a comienzos de este año.

El primo de Alejandra Rubio ha confesado que no sabía nada de este conflicto de su amiga con el ex de Anabel Pantoja, pero ha revelado que sí que ha tenido la oportunidad de hablar con ella: "Le di la enhorabuena por el nacimiento, pero de este tema no se ha hablado nada, es que yo no tenía ni idea, no sé si se llevan bien o si se llevan mal, no tengo ni idea".