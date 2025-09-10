Jeimy Báez presume del regalo que ha recibido para su hijo en común con Yulen Pereira

Ana Carrillo 10 SEP 2025 - 10:00h.

La exconcursante de 'GH DÚO' ha enseñado el regalo que ha recibido para su bebé en común con el exparticipante de 'Supervivientes'

Primeras palabras de Arelys Ramos tras el nacimiento del hijo de Yulen Pereira y Jeimy Báez

Hace una semana, Jeimy Báez y Yulen Pereira se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de su hijo, que llegó al mundo en un hospital de Reus, la ciudad en la que reside la familia de la exparticipante de 'GH DÚO' y a la que se desplazó el exconcursante de 'Supervivientes' para conocer a su bebé, del que todavía no se conoce el nombre.

Un día después del nacimiento del niño, Jeimy y Yulen - que no son pareja desde hace meses - se pusieron de acuerdo para compartir una instantánea en la que se veían los piececitos del bebé con el fin de presentarlo públicamente y confirmar que había nacido el martes 2 de septiembre, pues se dijo que la joven llevaba ingresada en el hospital desde el domingo 31 de agosto.

Desde entonces, ninguno de los dos había publicado nada en Instagram hasta ahora, que han reaparecido en sus respectivas stories, pero esta vez con un contenido totalmente diferente: el primero en compartir fotos ha sido el exnovio de Anabel Pantoja, que ha mostrado que ha vuelto al gimnasio para entrenar y seguir preparando sus competiciones de esgrima.

Horas después, ha sido la exnovia de Carlo Costanzia la que ha subido una foto a sus historias: se trata de un regalo que ha recibido para su hijo. "Gracias, fam", ha escrito junto a esa imagen en la que se ve una gran cesta gris llena de cosas para su bebé. En la instantánea ha censurado con unos corazones dos zonas, en las que se puede intuir que está escrito el nombre del niño.

Por el momento, ninguno de los dos padres primerizos ha revelado el nombre escogido para su bebé, aunque en una de sus entrevistas en '¡De viernes!' ella contó que le gustaría que llevara "parte del nombre" de su difunto hermano, que era una de las personas más importantes de su vida.