Lorena Romera 16 SEP 2025 - 08:00h.

Jeimy Báez ha compartido una foto en la que muestra su recuperación postparto dos semanas después de haber dado a luz a su hijo en común con Yulen Pereira. La influencer de 28 años, de origen dominicano, exconcursante de 'GH VIP', está orgullosa de cómo está respondiendo su cuerpo después de haber traído al mundo a su bebé.

Su embarazo ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. Al no ponerse de acuerdo con el esgrimista y exconcursante de 'Supervivientes', con el que no mantenía una relación estable al enterarse de que estaba esperando un bebé, la joven afincada en Cataluña decidió vivir esta etapa ella sola.

Pese a esos primeros 'encontronazos' con el ex de Anabel Pantoja, al que parecía cerrarle las puertas en todos los sentidos, la entrevista que ofreció de '¡De Viernes!' en la que reconocía la paternidad y aseguraba querer estar ahí para el menor parecieron suavizar las cosas entre ellos.

Aunque no volvió a vérseles juntos, la exconcursante de 'GH VIP' continuó disfrutando de su etapa gestante en solitario... Hasta que llegó el día del parto. El que fuera concursante de 'Supervivientes' pudo estar en el hospital y conocer al pequeño el mismo día de su llegada al mundo. La propia Arelys Ramos, madre del esgrimista, confirmaba que el nacimiento del bebé podría hacer que la pareja volviese a entenderse, aunque es algo que es "una cuestión de ellos".

Lo cierto es que este acercamiento quedó confirmado cuando Yeimy Báez y Yulen Pereira compartieron en redes sociales la misma foto para dar la bienvenida de manera oficial a su pequeño, del que todavía se desconoce el nombre que han escogido. Ahora, el esgrimista se encuentra en Valencia -donde hace unos meses iniciaba su nueva vida-, mientras la joven está centrada en su bebé y en su recuperación postparto.

"Poquito a poco", ha escrito la creadora de contenido junto a una imagen en la que muestra su físico, con un vientre prácticamente plano a pesar de que solo han pasado dos semanas desde que dio a luz. Con un clean look, ligeramente maquillada y ataviada en un cómodo conjunto amarillo, Jeimy Báez ha hecho partícipes a sus seguidores de esta nueva etapa tras el embarazo, que también ha estado mostrando en redes con pequeñas pinceladas.